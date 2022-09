Il triangolo del peccato

“La natura è malvagia, dice il cristianesimo; non sarebbe dunque il cristianesimo una cosa contro natura? Altrimenti, in base al suo giudizio, sarebbe qualcosa di malvagio” possiamo leggere nei “Frammenti postumi” di F. W. Nietzsche e credo sia opportuno corollario quanto afferma Remo Cacitti nell’intervista che costituisce il testo di “Inchiesta sul cristianesimo: “La generazione avviene attraverso il rapporto sessuale, ed ecco allora Agostino dedurne che la sessualità è causa e frutto insieme della concupiscenza; il sesso diventa, in definitiva, tradux peccati, il mezzo che “fa passare” il peccato da Adamo all’umanità. Ciò che nasce è corrotto fin dal principio, perché porta con sé la sporcizia del peccato originale”. Terzo vertice del triangolo del peccato, che ben si collega con il contro natura citato da Nietzsche e con la corruzione congenita di Agostino, è riconoscibile nella tragica figura di Edipo, parricida e incestuoso, espressione di una cultura pre cristiana. Mi sembra di aver proposto un’immagine del concetto di peccato già sufficientemente complessa, proviamo a osservarla ora con uno sguardo degno di un pensiero “altro”.

La struttura tricefala nella quale ho presentato il concetto di peccato ci rimanda al Satana tricipite imprigionato nelle acque gelate del Cocito che lui stesso mantiene in quello stato tentando di scapparne sbattendo le immense ali di pipistrello. Un’immagine geniale nella prospettiva dantesca che, in qualche misura, rinvia alla figura del povero Menedémo nella commedia di Terenzio dal significativo titolo Heautontimorumenos (Il punitore di se stesso) che, dato significativo per comprendere l’arcaicità del concetto, si rifà, almeno nella costruzione dei personaggi, al testo greco antico di Menandro. Proviamo a riflettere su quanto le tre teste poggino sul medesimo corpo e lo determinino. La faccia nietzscheana denuncia il paradosso sul quale si fonda una delle più importanti categorie di peccato: la natura, espressione per i credenti della stessa essenza divina, è malvagia, gli istinti naturali vanno censurati e puniti nel caso si manifestassero, questo potrebbe assumere un qualche senso solo considerando il cristianesimo contro natura, dovrebbe essere, infatti, la religione che meglio si avvicina alla ragione, sublime peculiarità umana e dono divino per antonomasia essendo il Creatore essenzialmente logos, ma di nuovo la questione si raggomitola su se stessa come un serpente al quale si schiaccia la coda: se dio è natura e logos e il cristianesimo una meravigliosa sintesi di entrambi e l’uomo è stato creato a immagine e somiglianza del Padre ed è, pertanto, il risultato più sublime di tale unione, non ne consegue necessariamente quanto conclude il filosofo tedesco? Mi sembra importante, in chiusura di questa inevitabilmente breve e non esaustiva argomentazione, porci un interrogativo che scopriremo trasversale: chi realmente è responsabile della colpa, della trasgressione, insomma, del peccato?

La seconda faccia del mostro tricefalo assume le connotazioni del pensiero agostiniano, pensiero ossessionato evidentemente dal sesso che, come documentano le sue preghiere, riconosceva come colpa assoluta pur avendone goduto tanto da procrastinare, finché possibile, la possibilità in terra di meritarsi la città celeste attraverso la rinuncia a tale pratica. Ma anche il sesso e la procreazione che ne può conseguire sono espressione della volontà del Creatore, sempre nell’ottica del credente. Solo una breve considerazione a margine della questione: se qualcuno non ha consapevolezza di peccare la sua azione non è peccaminosa, non si sentirà in colpa né dovrà, per dirla con Tommaso Moro, renderne conto al Creatore, ma deve essere sincero almeno con se stesso altrimenti il peccato permane anche in assenza di senso di colpa e si aggrava con la menzogna e l’auto inganno. Da questa premessa ne consegue che se un bambino si masturba in privato o addirittura esibendosi davanti all’amichetta o viceversa questo atto non può essere reputato peccaminoso. Fino a che non gli verrà inculcato esplicitamente e/o surrettiziamente il divieto, il peccato non sussiste poiché non viene violata nessuna norma, sempre che tale comportamento non lo si voglia considerare una colpa in ogni caso, cioè un errore della natura, nel qual caso torneremmo nell’ambito della riflessione suggerita da Nietzsche. Che poi qualche frustrato supponente e arrogante pretenda di conoscere cosa sia bene e cosa no tanto da assurgere a giudice e boia, ebbene, il peccato, a mio vedere, lo consumerebbe quest’ultimo, non chi verrà probabilmente punito (di solito quegli stessi arroganti si adoperano a diffondere la propria stupidità e tristemente è abbastanza facile che trovino seguaci, nulla è più contagiosa della stupidità spacciata per morale). Mi sembra logica e opportuna interrogazione anche in questa seconda prospettiva: chi realmente è responsabile della colpa, della trasgressione, insomma, del peccato?

Il terzo volto del peccato ha gli occhi del povero Edipo, infatti è unanimemente condiviso che ammazzare un uomo sia peccato, se poi quell’uomo è tuo padre è ancor più grave, ma se addirittura una volta resa vedova la sua compagna tu ne fai la tua concubina e con lei generi dei figli allora per te non esiste perdono. Si tratta dei tabù più ancestrali, trasversali in quasi tutte le culture planetarie, ma intanto sarebbe opportuno precisare che Laio, il padre e vittima di Edipo, ne aveva ordinato la morte ancora in fasce e che Giocasta, la sua compagna, ben poco aveva fatto per impedirlo. Sarebbe interessante proseguire nella riflessione intorno a questo mito ma, per il momento, tanto ci basti, sola imprescindibile precisazione è che Edipo non sapeva chi fossero i suoi veri genitori e che l’uccisione di Laio fu generata da uno scontro armato che nulla aveva a che vedere con le vicende famigliari. Unico dato certo è che Edipo, inconsapevole della sua colpa e, pertanto, eticamente innocente, non appena scoperta la propria infrazione, anche se inconsapevole, avvertì su di sé il peso del peccato commesso fino ad auto infliggersi la pena accecandosi con delle pietre roventi. Sia il Fato, che tutto conosceva ancor prima che accadesse, sia le Erinni, che erano in attesa della loro entrata in scena, interpretarono perfettamente il proprio ruolo, l’intera città di Tebe, forse un poco responsabile del silenzio con il quale aveva accolto la soppressione del piccolo Edipo, pagò con un covid ante litteram la propria colpa ma fu Edipo il capro espiatorio di tanto male. Mi sembra pleonastico ma preciso che non sarebbe corretto accusare di ingenuità arcaica la teologia greca che non riconosce alcuna responsabilità agli dei, in effetti anche il dio dei cristiani già sapeva di Auschwitz, delle brutture della guerra e del potere, l’unica astuzia consiste nello stratagemma del libero arbitrio, ma affrontare ora il tema ci porterebbe troppo lontano. Vale comunque il medesimo interrogativo: chi realmente è responsabile della colpa, della trasgressione, insomma, del peccato?

Quello che è certo è che non potrebbe esistere peccato senza la precedente istituzione di un divieto, resta da domandarsi per quale ragione chi lo ha deciso sia arrivato a tale deliberazione, ma tante ancora le domande: perché tutto ciò che è piacevole diviene peccaminoso? Nasce prima il senso di colpa che individua il peccato o a qualche folle è passata nella testa l’idea di inventare il peccato e poi ne sono sortiti i sensi di colpa? Riuscirei a proseguire a lungo senza poter offrire risposte definitive, che una simile presunzione sarebbe il peccato peggiore, quello della stupida supponenza, mi limito a sottolineare come ogni uomo sia di fatto Heautontimorumenos e che l’unico orribile “peccato mortale” vada riconosciuto nell’accidia, tanto caratteristica del nostro tempo, che invita ognuno ad adagiarsi nella “vita inautentica”, come la definirebbe il buon Heidegger.

Per un Pensiero Altro è la rubrica filosofica di IVG, a cura di Ferruccio Masci, in uscita ogni mercoledì.

