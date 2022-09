Il savonese scelto per un nuovo film del regista Marco Placanica, al via le riprese a Pietra Ligure

Pietra Ligure. Il paesaggio savonese, anche industriale, scelto per un nuovo film. Domani, lunedì 26 settembre, partono da Pietra Ligure le riprese di La fortuna è in un altro biscotto, del regista ligure Marco Placanica.

Scritto da Dario Aita e Ruben Marciano, questo progetto audiovisivo vedrà protagonisti importanti attori del vivaio genovese come Enzo Paci, Fabrizio Contri, Manuel Zicarelli e oltre 40 tra capi reparto, maestranze e figurazioni di Genova e provincia.

“Prodotto da Ahora! Film, La fortuna è in un altro biscotto porterà avanti un lavoro di squadra per far emergere sempre di più le quattro province a livello nazionale e internazionale – fa sapere Cristina Bolla, presidente di Genova Liguria Film Commission -. Inoltre, ci consentirà di coinvolgere le maestranze locali, per portare avanti il fitto lavoro svolto fin ad ora che ci vede impegnati nella creazione di nuovi professionisti del comparto audiovisivo che ha visto, fino a ora, quasi tremila persone liguri collocate nelle produzioni presenti sul nostro territorio. Le riprese partiranno da Pietra Ligure per poi spostarsi in altri paesi del savonese, Savona e Vado Ligure, oltre Genova e Levante Ligure. Quindi toccheranno gran parte della Liguria” conclude.

Di cosa parla il film? Sullo sfondo degli affari che muovono una provincia portuale, Leo, un giovane orfano, prova a mantenere in vita l’attività ereditata dal padre, malgrado la persecuzione di uno strozzino: Tonino Paffone, proprietario di un mediocre ristorante asiatico e aspirante intermediario nell’import-export per conto della malavita cinese. Leo è disposto a tutto per non perdere l’attività di famiglia: persino rubare. La vittima prescelta per il furto è Manfredo Collini, facoltosissimo imprenditore, collezionista d’arte e aspirante sindaco nella lista “Famiglia Unita”. Ma il destino vuole che Federico, il figlio di Collini, e Virginia, la figlia di Tonino, abbiano una relazione.

CHI E’ MARCO PLACANICA

Il regista, Marco Placanica, ha soli 24 anni ma la sua carriera è già avviata: in breve tempo è riuscito a diventare il più giovane regista della scena pubblicitaria italiana. Marco è partito da Ferrania, piccola frazione di Cairo che conta meno di mille abitanti, e da sempre coltiva la passione per il cinema e lo storytelling. Un giorno decide di prendere una telecamera per iniziare a filmare le partite con gli amici, trasformandole in clip da “far correre” sul web.

La sua carriera è iniziata presso ‘Docks Video’, con la campagna mondiale dei nuovi orologi Sector No Limits, testimonial grandi atleti di arrampicata, surf, mountain bike e snowboard. Ha iniziato a viaggiare il mondo per lavoro, dall’Indonesia agli Stati Uniti, dalla catena montuosa dell’Himalaya alle Isole Galapagos, costruendo la sua carriera lontano da Ferrania, immerso tra le molteplici culture del pianeta, incontrando stili e approcci artistici diversi.

Una svolta in piena regola, che lo ha poi portato a lavorare insieme a grandi case di produzione come regista delle campagne di Jeep, Alfa Romeo, Saipem, Nike e L’Oreal, fino allo spot del lancio della Maserati. Tra registi titolati in tutto il mondo e contro ogni pronostico, ha vinto la gara rappresentato da Fargo Film e ha portato a termine le riprese del progetto proprio nella sua Liguria, tra la riviera e la Valbormida (a Finale). Le location in questione sono state proposte al brand direttamente da lui e dalla nota agenzia Lupetta5.

Una storia quindi partita dal basso per poi arrivare, con determinazione, più in alto possibile, con un finale ancora lontano e un messaggio importante per tutti i suoi coetanei, i sognatori e gli appassionati. Sono molto alte le aspettative riguardo questo nuovo film.