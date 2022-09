Il savonese Francisco Saia tra i registi più premiati della storia: più di Muccino e Dario Argento

Savona. Il giovane regista savonese Francisco Saia si classifica al 50esimo posto della lista dei registi italiani che hanno ricevuto più premi e nomination nella storia del cinema. E diventa il primo regista ligure vivente per numero di premi

La classifica, aggiornata al 2022, è stilata da IMDb, l’archivio cinematografico mondiale ufficiale, dove sono registrati tutti i film e i cineasti professionisti. Include i primi 100 registi italiani ad aver ottenuto il maggior numero di premi e riconoscimenti, al primo e al secondo posto troviamo rispettivamente Davide Melini e Paolo Sorrentino, mentre al 50esimo posto, come detto, con 18 premi e 29 nomination in carriera il giovane Francisco Saia.

Un grande record per il regista savonese, confermato uno dei più talentuosi registi giovani italiani. Grazie a questo record, infatti, Francisco sorpassa in classifica grandi cineasti come: Gabriele Muccino (55esimo posto), Lina Wertmuller (63esimo posto), Dario Argento (68esimo posto), Dino Risi (74esimo posto) e Frank Capra (81esimo posto).

Oltre a confermarsi il 50esimo regista più premiato in Italia, Saia si aggiudica un altro importante record, ovvero si conferma il regista ligure vivente più premiato (e secondo nella storia, preceduto da Pietro Germi), sorpassando grandi registi di riviera come Giuliano Montaldo, Renzo Castellani e Carmine Gallone.

“Dopo molti anni di sacrifici e duro lavoro – dichiara Saia -, sono molto lieto e felice di aver raggiunto questi due grandi record, sono molto onorato di essermi qualificato come il cinquantesimo regista italiano ad aver ricevuto il maggior numero di premi, rientrando in una classifica dove sono presenti grandi cineasti internazionali come Paolo Sorrentino, Marco Bellocchio, Roberto Benigni e Federico Fellini, ma soprattutto sono molto emozionato ed orgoglioso di essere diventato il primo regista ligure vivente per numero di premi. Il mio sogno è quello di poter scalare sempre di più il ranking nazionale, arrivando al primo posto. Per arrivare a tale risultato continuerò a dirigere film e a gareggiare ai principali festival cinematografici internazionali”.