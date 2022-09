Albenga. “La Fionda è in realtà uno strumento, dall’alto valore simbolico e incarna la lotta del debole contro il più forte…”. Queste le parole di Sigfrido Ranucci, il giornalista della trasmissione Report, che ha ricevuto da Antonio Riucci il premio della Fionda di Legno 2022, durante l’evento che si è svolto in un gremito teatro Ambra ad Albenga.

Per il premio ingauno, ormai marchio di fabbrica dei Fieui di caruggi, si tratta della diciannovesima edizione.

Il conduttore di Report, trasmissione che ha festeggiato da poco i 25 anni, è stato premiato per la sua capacità di raccontare la realtà senza sottomissione ai grandi poteri e per la difesa del servizio pubblico, un vero punto di riferimento del giornalismo libero: “Intanto sono rimasto sorpreso e davvero travolto positivamente dall’atmosfera festosa e di entusiasmo dei Fieui, che hanno trasformato una sorta di gioco in una iniziativa speciale dall’alto contenuto morale” ha aggiunto il reporter Rai.

“Inoltre, pensando alle personalità premiate negli anni scorsi non posso che essere onorato di questo premio, che condivido con tutta la redazione di Report” ha concluso.

Sigfrido Ranucci aggiunge così il suo nome su un albo d’oro davvero di straordinario rilievo: Antonio Ricci, Balbontin – Ceccon – Casalino, Fabrizio De Andrè, Paolo Villaggio, Milena Gabanelli, Roberto Vecchioni, Don Gallo, Carlìn Petrini, Don Mazzi, Fiorella Mannoia, Javier Zanetti, Brunello Cucinelli, I Nomadi, Michelle Hunziker e Giulia Bongiorno, Enrico Brignano, Don Ciotti, Antonio Albanese, Medici-infermieri-volontari in lotta contro il Covid.

Albenga, Fionda di Legno 2022 a Sigfrido Ranucci

Il pomeriggio al Teatro Ambra è stato condotto, come di consueto, dall’attore Mario Mesiano. Il Premio Fionda di Legno è stato realizzato dall’artigiano-artista Andrea Zanini.

“E’ una Fionda con cui abbiamo voluto premiare in un momento obiettivamente molto difficile la libertà di informazione e il tentativo di mantenere un servizio informativo pubblico al servizio dei cittadini – è stato il commento di Gino Rapa de I Fieui di caruggi -. Ci siamo riusciti e questo sottolinea l’importanza di questa fionda”.

“Il personaggio che è stato premiato con la Fionda di Legno 2022 è una figura di grande spicco del giornalismo d’inchiesta e credo che figure così siano necessarie perché aprono scenari che altrimenti non verrebbero conosciuti. E’ quindi una Fionda ultra meritata e di grande peso” ha affermato il sindaco Riccardo Tomatis.

Sullo sfondo della giornata resta il possibile coinvolgimento del vincitore nella causa per il pronto soccorso ingauno e il futuro dell’ospedale di Albenga: “Sigfrido Ranucci ha spesso parlato di sanità e ha sempre difeso la sanità pubblica e anche noi siamo su questa linea – ha aggiunto Gino Rapa -. Sicuramente cercheremo di coinvolgere il giornalista a difesa dell’ospedale di Albenga, ma il premio resta una festa…”.

E la risposta del giornalista non si è fatta certo attendere, con l’annuncio a IVG.it dell’inchiesta su sanità pubblica, ospedali e, appunto, i pronto soccorso.