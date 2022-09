Il ministro Bianchi manda un messaggio a FdI: “La Costituzione non è mai vecchia, attenti a cambiarla”

Liguria. “È bella ma ha 70 anni di età”, così prima delle elezioni Francesco Lollobrigida, capogruppo uscente di Fratelli d’Italia alla Camera, si era espresso sulla carta fondamentale. Una dichiarazione che ha suscitato diverse reazioni e a cui, oggi, risponde anche il ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi, in visita a Genova per l’evento Scuola e Costituzione.

“La Costituzione – sottolinea Bianchi – non è mai vecchiotta né vecchiona. La Costituzione è la legge base del Paese: si può ragionare, però mantenendo fede e sostanza allo spirito della nostra Costituzione”.

Ma esiste un rischio democratico per l’Italia, come paventato da diverse forze politiche anche all’estero? “Assolutamente no – risponde il ministro uscente del governo Draghi -. Credo che il Paese sia assolutamente solido nella democrazia. L’unico problema che abbiamo è quello di riportare la democrazia a tutto il Paese, che vuol dire portare al voto, alla partecipazione e alla conoscenza anche coloro che questa volta hanno ritenuto di esprimere la loro posizione astenendosi”.

Il problema principale, insomma, sarebbe l’astensionismo: “Quando arriva a livelli così alti è un segnale di un forte malessere costituzionale, della parte fondante del Paese. Chi non è andato a votare non è che non abbia espresso un giudizio, lo ha espresso. In molti Paesi la partecipazione al voto è stata molto più bassa in Italia e si dice che si vota anche in questo modo, cioè non votando. È stata un’espressione che va presa con tutta la massima cautela e la massima attenzione”.

La soluzione? “Si può combattere con iniziative come quella di oggi, cioè tornando alla Costituzione e parlando con i ragazzi di che cosa vuol dire non solo vivere assieme, ma vivere assieme in una democrazia. La democrazia è un oggetto molto delicato, che va trattato con molta attenzione e va soprattutto conosciuto. Abbiamo lavorato molto per un ritorno a un’educazione civica che non sia soltanto il vivere insieme, ma sia il vivere insieme conoscendo a fondo quello che ritengo la più bella delle Costituzioni”, ha concluso Bianchi.

Il ministro ha tracciato infine un bilancio dei suoi 9 mesi di lavoro a Palazzo Chigi: “Sono andato con due mandati molto chiari. Il primo, riaprire le scuole, che voleva dire riportare insieme i nostri ragazzi e insegnanti e lo abbiamo fatto l’anno scorso e quest’anno. Durante le due estati abbiamo fatto il grande piano di scuola d’estate in cui si presentavano i progetti che poi sarebbero seguiti in tutto l’anno. La seconda cosa era il Pnrr, che è molto vincolante: non ci sono margini perché sono impegni assunti. Noi dovevamo investire le risorse e fare le riforme. Le riforme le abbiamo fatte, in particolare quelle legate alla scuola tecnica e professionale. E poi investire i 17,8 miliardi che avevamo: abbiamo investito 10 miliardi in edilizia che non hanno risolto tutti i problemi del Paese ma hanno dato una buona botta alla parte degli asili nido. Abbiamo investito insieme con Colao quasi 5 miliardi per la parte digitale: stiamo collegando 44mila edifici, compresi quelli sul picco della montagna, con banda ultralarga, che vuol dire non solo scuole collegate ma anche che in ogni paesino ci sarà una connessione che permette di lavorare e vivere lì. Abbiamo investito e stiamo investendo su Its e scuole tecniche e soprattutto sul recupero della dispersione scolastica che è un segno che va collegato con l’astensione. Credo che chi verrà, chiunque verrà, sulla base delle considerazioni che farà il nuovo governo, potrà ripartire non da zero ma da tre”.

Toti: “La Costituzione è strumento di ascensore sociale”

“Oggi noi parliamo di diritti e doveri, e dell’attualità della Costituzione. Piero Calamandrei, in un famoso discorso, disse che la Costituzione è un foglio di carta e se lo lasci cadere resta fermo a terra: non è un macchina che quando la metti in moto va da sola, tutti giorni va spinta ed attualizzata. Se siamo qui oggi, e lo sa bene il Ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi perché insieme abbiamo trascorso anni difficili a causa del Covid, non è solo merito della scienza, ma siamo qui oggi anche perché abbiamo applicato la nostra Costituzione: il diritto alla salute che è di tutti i cittadini, il dovere a tenere comportamenti solidali, anche da parte dei più giovani nei confronti delle persone più grandi, con una vera e propria solidarietà generazionale. Per me la Costituzione è quella libertà che consente a uno studente, che ha il diritto di essere formato e che ha il dovere di impegnarsi, di potere, attraverso la sua formazione, avere la possibilità di raggiungere i propri obiettivi”.

“La Costituzione – continua il presidente – consente ad ognuno di voi di poter, un giorno, essere qui a fare il presidente della Regione o della Repubblica o qualunque cosa voi vogliate in base a quella che è la vostra vocazione, a prescindere da dove siete nati, da dove siete partiti”.