Il goal di Mattia Poggi lancia la Cairese: “Bravi a soffrire e a fare male”

La Cairese che gioca un bel calcio, sfruttando l’ampiezza del “Cesare Brin”, grazie a tanti giocatori dai piedi buoni e rapidi. Tuttavia, anche i gialloblù non possono prescindere dal classico centravanti, fondamentale per le sponde, il gioco aereo e soprattutto i goal.

Arrivato nell’estate 2020 e dopo una stagione di ambientamento, visti anche gli infortuni passati, il giovane classe 2001 Mattia Poggi rappresenta il presente e il futuro come vertice alto del reparto avanzato gialloblù. Tanti i goal lo scorso anno e in questa stagione la prima marcatura è stata pesantissima: un goal un po’ rocambolesco che vale l’1 a 0 contro la Genova Calcio.

Scuola Genoa, l’attaccante esalta la prestazione di una squadra in grado di interpretare bene entrambe le fasi della partita: “Abbiamo giocato contro una squadra forte. Siamo stati bravi a tenere botta quando abbiamo sofferto e a fare male quando ne abbiamo avuto occasione. Mi trovo molto bene con tutti gli attaccanti. Mi piace anche svariare e non rimanere soltanto dentro l’area. Mister Alessi mi insegna molte cose durante gli allenamenti. Obiettivo in termini di goal? No, l’importante è vincere”.