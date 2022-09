Il circolo Giovane Ranzi di Pietra parteciperà al meeting mondiale delle infiorante in Messico

Pietra Ligure. Il gruppo infioratori del Circolo Giovane Ranzi di Pietra Ligure parteciperà al 7° Encuentro Internacional de Alfombristas di Uriangato, famoso meeting mondiale delle infiorate che si tiene nella cittadina messicana dello Stato di Guanajuato, in occasione della tradizionale festa in onore di San Miguel Arcangel e che, quest’anno, avrà luogo dal 1 al 7 ottobre p.v.

Dodici i Paesi invitati a prender parte a questa prestigiosa manifestazione – Messico, Stati Uniti, Guatemala, Panama, Argentina, El Salvador, Nicaragua, Brasile, Colombia, India, Italia, Spagna e Polonia – cui l’Italia partecipa con una squadra, sotto l’egida dell’Associazione Nazionale delle Infiorate Artistiche Infioritalia, formata dai maestri infioratori di Pietra Ligure, Fucecchio, Alatri e Fabriano, capitanati dal pietrese Andrea Bergallo, Vice Presidente di Infioritalia.

“Questa manifestazione, alla quale partecipiamo come Associazione Nazionale delle Infiorate artistiche Infioritalia, è molto importante e prestigiosa a livello mondiale e solo i migliori gruppi a livello internazionale vengono invitati. Si tratta di un meeting molto famoso all’interno dell’ambiente delle infiorate e che vede la presenza di molte nazioni da tutto il mondo. Parteciparvi in rappresentanza dell’Italia è veramente un bel riconoscimento e un grande onore” commentano dal Circolo Giovane Ranzi.

“Ancora una volta Pietra Ligure si conferma una delle capitali internazionali delle infiorate e uno dei punti di riferimento imprescindibili a livello europeo grazie alla Rassegna Internazionale delle Infiorate Artistiche “Pietra in Fiore” che con cadenza triennale, l’ultima proprio nella primavera 2022, è uno degli appuntamenti più prestigiosi e attesi del panorama europeo. Essere presenti al meeting di Uriangato è un’occasione per far conoscere ad una platea internazionale la nostra tradizione dell’infiorata, frutto della nostra storia e della creatività e abilità, insieme artigianale e artistica, delle nostre genti e una grande opportunità per promuovere a livello mondiale il nome di Pietra Ligure e il suo territorio – commentano il Sindaco di Pietra Ligure Luigi De Vincenzi e l’Assessore al Turismo e Cultura Daniele Rembado – Non possiamo che ringraziare il Circolo Giovane Ranzi per l’altissimo livello tecnico e artistico raggiunto a livello nazionale e internazionale e Infioritalia per aver scelto un ligure, e per di più un pietrese, per far parte della “nazionale” italiana che rappresenterà l’Italia a questa importante iniziativa”, proseguono il Sindaco e l’Assessore.

“L’infiorata è un’arte meravigliosa che oltre a parlare al mondo della nostra identità, è una eccellenza di cui andiamo veramente fieri, capace di promuovere la nostra cittadina a livello nazionale e internazionale e uno strumento di grande attrazione turistica nel quale crediamo molto e che sosteniamo in maniera continuativa. In attesa di poter ammirare, con lo stupore e l’emozione di sempre, la creazione floreale che sarà realizzata in terra messicana, ci godiamo oggi questo piccolo “quadro” che gli infioratori del Circolo Giovane Ranzi hanno voluto dedicare alla RAI, che nel pomeriggio ha realizzato un servizio dedicato a questa trasferta oltreoceano e che ringraziamo per l’attenzione, e auguriamo buon lavoro ai nostri infioratori e, con loro, agli “alfombristas” degli altri Paesi che nei prossimi giorni parteciperanno al 7° Encuentro Internacional de Alfombristas di Uriangato”, concludono.