Scontro a Varazze: coinvolte auto, moto e una bici, un ferito grave

Agg, 14,50 Dopo alcuni disagi alla viabilità per consentire l’intervento dei soccorsi e della polizia locale, il traffico lungo la strada interessata dal sinistro è tornato regolare.

Varazze. Grave incidente stradale questa mattina a Varazze, lungo via Genova, nell’area vicina a Piani d’Invrea, nei pressi di una delle curve che dal promontorio scende verso la costa.

Secondo quanto appreso, intorno alle 12, si è verificato un doppio incidente. In un primo tempo una macchina ha tamponato uno scooter, poi il conducente dell’auto si è spostato, parcheggiandosi lungo la strada per liberare la carreggiata. A quel punto è sopraggiunto un motociclista, che ha visto l’incidente e si è fermato per andare a prestare soccorso. Subito dopo è arrivato il ciclista che si è andato a schiantare contro la moto.

Immediati sono scattati i soccorsi con l’arrivo sul posto dei militi della pubblica assistenza e del personale medico del 118. I soccorsi sono ancora in atto.

Stando alle prime informazioni, una persona è rimasta ferita in maniera grave ed è a terra priva di sensi. Per il paziente, sul quale sono rivolte le prime cure da parte dei sanitari, è già stato stato disposto il trasferimento d’urgenza in ospedale, in codice rosso: nella carambola tra i mezzi coinvolti, avrebbe riportato un grave trauma cranico e altri traumi e ferite sul resto del corpo.

Ferito anche il conducente del mezzo a due ruote, praticamente illeso, invece, quello della vettura.

Ad ora il tratto viario risulta bloccato per consentire l’azione dei soccorritori. Sul luogo del sinistro stradale sta operando anche la polizia locale varazzina.

Una volta completati i soccorsi al vaglio degli agenti la ricostruzione dell’esatta dinamica dell’incidente stradale, con i primi rilievi e accertamenti, in attesa di sentire le testimonianze utili a chiarire i motivi dell’impatto ed eventuali responsabilità.