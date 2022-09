Giornate europee del patrimonio, le iniziative nei musei di Savona

Savona. In occasione delle Giornate Europee del Patrimonio del 24 e 25 settembre, dedicate quest’anno al tema della sostenibilità, i musei di Savona propongono iniziative che vanno dall’esplorazione nei sotterranei del complesso monumentale del Priamar fino alla riscoperta dei dipinti con le vedute savonesi che danno uno spunto per affrontare il tema dell’edizione 2022: la sostenibilità. Non mancano i laboratori per i bambini e le visite accompagnate al Museo del Tesoro della Cattedrale.

“Partecipiamo con orgoglio alle Giornate del Patrimonio – dice l’assessore alla Cultura, Nicoletta Negro – lo facciamo com’è nostro stile, unendo le forze di istituzioni, enti pubblici, privati e realtà museali. Il risultato di questo lavoro di squadra è un programma trasversale e adatto a tutte le età”.

PINACOTECA CIVICA. Sabato 24 settembre alle 16.30 si terrà una visita guidata (durata 45 min. circa) ai dipinti con vedute di Savona e del paesaggio ligure. L’incontro è un’occasione per fare conoscere una parte solitamente poco studiata e divulgata della collezione civica, ponendo l’accento sull’importanza e la peculiarità del paesaggio ligure, della sua fragilità e delle sue coltivazioni. Il ruolo del paesaggio e della sua tutela è infatti determinante nella lotta ai cambiamenti climatici. La manutenzione del territorio e delle sue peculiarità fisiche e botaniche è di fondamentale importanza per contrastare il dissesto idro-geologico. I muri a secco, gli ulivi, la vite, le essenze della nostra regione sono quindi un patrimonio da preservare, sia nel paesaggio sia nelle tele di coloro che li hanno ritratti.

Iniziativa a cura della Cooperativa Solidarietà e Lavoro in collaborazione con il Comune di Savona. Info e prenotazioni: musei@comune.savona.it, tel. 019,8310256.

Ingresso gratuito nelle due giornate di sabato 24 e domenica 25. Costo della visita guidata: 3 euro.

MUSEO PERTINI-CUNEO. Le Giornate Europee del Patrimonio e la celebrazione del 126esimo anniversario della nascita dell’indimenticato Sandro Pertini, danno lo spunto per una visita guidata al Museo in compagnia del curatore Gabriele Boero. L’appuntamento è domenica 25 settembre alle 10 presso la Fortezza del Priamar. Anche in questo caso il focus, in linea con il tema delle Giornate del Paesaggio, sarà la pittura di paesaggio. Evento a cura di Solidarietà e Lavoro in collaborazione con il Comune di Savona.

Ingresso gratuito nelle due giornate di sabato 24 e domenica 25. Anche la visita guidata è gratuita.

E’ consigliata la prenotazione: gboero@solidarietaelavoro.it o musei@comune.savona.it

MUSEO ARCHEOLOGICO. Le iniziative, proposte dall’Archeologico insieme con l’Istituto Internazionale di Studi Liguri, verranno introdotte venerdì 23 settembre con una visita ai sotterranei del Compesso monumentale del Priamar, grazie alla collaborazione con il Gruppo Speleologico del Dopolavoro ferroviario Savonese. Previsti 3 turni: ore 20.30, 21 e 21.30.

Info e prenotazioni: info@museoarcheosavona.it o 338,4951405 (dalle 10 alle 20). Costo: 10 euro.

L’Archeologico è presente anche alla rassegna WhyBio al Priamar con le seguenti iniziative che possono essere prenotate via mail info@museoarcheosavona.it o al tel. 019,2211770 in orario di apertura del Museo (marte-giove e venere ore 9.30-12.30 e 15-17; mercole ore 9.30-12.30, sabato e domenica ore 10-13 e 15-17).

Venerdì 23 settembre

ore 16 Priamar e dintorni, visita guidata al complesso monumentale e ai suoi sotterranei dedicata ai bambini (costo 3 euro)

ore 17.30 Sala Sibilla, il Priamar e la scuola: presentazione delle attività svolte con le scuole durante il 2022. Nell’occasione sarà illustrato anche il nuovo catalogo delle offerte didattiche

Sabato 24 settembre

ore 10.30/15/17 Laboratorio di archeozoologia e archeobotanica dedicato ai bambini intitolato ‘Animali e Piante come indicatori dei cambiamenti climatici’ (costo 3 euro)

Domenica 25 settembre

ore 10.30/12/15/17 Laboratorio ‘Strumenti e saperi della civiltà contadina’ (costo 3 euro).

DIOCESI. Una visita accompagnata gratuita al Museo del Tesoro della Cattedrale e un concerto d’eccezione con gli strumentisti dei Wiener Philarmoniker. Anche la Diocesi aderisce alle Giornate del Patrimonio ma differisce la loro celebrazione di una settimana. E’ infatti per sabato 1 e domenica 2 ottobre dalle 15.30 alle 17.30 che il Museo del Tesoro della Cattedrale apre gratuitamente le sue porte ai visitatori offrendo loro anche una visita accompagnata per scoprire o riscoprire le bellezze che custodisce. La sera prima, il 1 ottobre alle 21 la Cattedrale ospita un omaggio all’Austria e al classicismo viennese con i Wiener Philharmoniker che portano a Savona il quartetto L’Allodola di Haydn e, a seguire, un tributo all’Italia con il celebre quartetto di Giuseppe Verdi.

MUSEO DELLA CERAMICA. Ingresso gratuito. Domenica 25, il Museo della Ceramica propone una visita alle sue ricche collezioni in compagnia dei curatori. Appuntamento alle ore 10.30 presso la biglietteria del Museo, Via Aonzo 9. Info e prenotazioni: info@museodellaceramica.savona.it. Costo visita guidata: 3 euro.