Giornate Europee del Patrimonio, le iniziative al Forte di San Giovanni a Finale e al Museo del Vetro di Altare

Liguria. Anche per quest’anno i musei statali della direzione regionale Liguria aderiscono alle Giornate Europee del Patrimonio, dedicate al tema “Patrimonio culturale sostenibile: un’eredità per il futuro”.

In provincia di Savona sono previste iniziative dedicate alle GEP sia a Villa Rosa-Museo dell’arte vetraria altarese che a Forte San Giovanni a Finale Ligure.

A Forte San Giovanni di Finale Ligure sabato 24 settembre alle 18 inaugurerà il nuovo punto ristoro a cura di Consorzio Finale Outdoor Region, mentre alle 21 si terrà una visita guidata con il Direttore per conoscere il Forte e i progetti futuri. Apertura prolungata dalle 10.30 alle 22.30. Domenica 25 settembre verrà invece dedicata ai bambini e alle famiglie. Durante l’orario di apertura del forte (10.30-20.00) sarà possibile scoprire la storia e i segreti della fortezza in modo giocoso con una speciale caccia al tesoro Giobatta il soldato e il forte abbandonato (bambini dai 5 ai 10 anni) a cura di Associazione Baba Jaga. Orari 10.30 – 11.30 – 12.30 – 14.30 – 15.30 – 16.30 – 17.30 – 18.30 (tempo massimo 60 min). Prenotazione consigliata teatrodelleudienze@gmail.com | 335 3515699339. L’ingresso al forte e tutti gli eventi sono gratuiti.

Ad Altare al Museo dell’Arte Vetraria Altarese, ospitato nei suggestivi ambienti Liberty di Villa Rosa, sabato 24 settembre saranno presentati al pubblico i risultati del rilievo digitale della Villa e la ricostruzione virtuale degli ambienti dei bow-window. Attraverso la tecnologia sarà possibile ammirare, grazie alle immagini elaborate dai tecnici di Fabrica Lab, come apparivano gli ambienti vetrati con la loro decorazione originale. L’incontro, previsto per le ore 16.30 con ingresso libero, sarà seguito alle ore 18.00 da una visita guidata con il direttore di Villa Rosa e la Conservatrice del Museo. Per la visita guidata biglietto speciale 3 €, non è necessaria la prenotazione.

Calendario eventi e orari apertura

Forte San Giovanni | Finale Ligure | Inaugurazione punto ristoro, visita guidata, caccia al tesoro per bambini e famiglie

Sabato 24 settembre (apertura estesa dalle 10.30 alle 22.30)

ore 18.00 inaugurazione nuovo punto ristoro a cura di Consorzio Finale Outdoor Region

ore 21.00 visita guidata con il direttore

Domenica 25 settembre

Caccia al tesoro Giobatta il soldato e il forte abbandonato

per bambini (5-10 anni) e famiglie a cura di Associazione Baba Jaga

Orari 10.30 – 11.30 – 12.30 – 14.30 – 15.30 – 16.30 – 17.30 – 18.30 (tempo massimo 60 min.)

Prenotazione consigliata teatrodelleudienze@gmail.com | 335 3515699339

Apertura sabato 10.30-22.30, domenica 10.30-20.00

Ingresso gratuito

Villa Rosa – Museo dell’Arte Vetraria Altarese | Altare | Presentazione rilevo e visita

Sabato 24 settembre

ore 16.30 Presentazione del rilievo digitale di Villa Rosa (ingresso libero)

ore 18.00 Visita guidata con il direttore e la conservatrice del Museo (ingresso speciale 3 €)

Apertura sabato e domenica 15.00 – 19.00