Genova, il costituzionalista Flick: “Allevamenti intensivi anche peggio dei campi di concentramento”

Liguria. “Gli allevamenti intensivi da vedere ricordano nella migliore delle ipotesi i campi di concentramento, forse sono anche peggio“. Lo ha detto questa mattina il costituzionalista Giovanni Maria Flick, intervenuto davanti a una platea di studenti durante l’evento Scuola e Costituzione promosso da Teatro Nazionale di Genova e Istituto Ligure per la Storia della Resistenza al teatro Ivo Chiesa. Tra i relatori anche il ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi e il presidente della Cei Matteo Maria Zuppi.

Flick stava parlando della recente modifica dell’articolo 9 della Costituzione, quello secondo cui la Repubblica “tutela l’ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell’interesse delle future generazioni”.

Per il giurista si tratta della “conferma che possiamo essere di fronte a un battesimo nuovo. La terra brucia e bisogna correre ai ripari. Abbiamo completamente alterato il rapporto tra la persona e la natura, abbiamo trasformato la natura in un’occasione formidabile di saccheggio e siamo stati aiutati nel farlo anche dall’evoluzione tecnico-scientifica. Siamo governati dall’algoritmo. Siamo vicini non solo a un nuovo diluvio universale, ma siamo anche di fronte al rischio di una nuova torre di Babele“.

“L’articolo 9 – ha proseguito Flick – parla non solo di pensare alle generazioni future ma anche esplicitamente di ecosistema, cioè equilibrio tra persona e natura. E parla soprattutto di biodiversità. Noi stiamo distruggendo scientificamente la biodiversità: gli Ogm, gli allevamenti intensivi che da vedere ricordano nella migliore delle ipotesi i campi di concentramento, forse sono anche peggio. Il discorso della biodiversità diventa fondamentale perché mette insieme quello che altrimenti sarebbe una grossa contraddizione: siamo tutti uguali ma siamo tutti diversi. Bisogna che troviamo un equilibrio tra l’eguaglianza di tutti e la diversità di ciascuno”.

“La Costituzione in alcuni punti va aggiustata perché ha 70 anni. Molti dicono che la Costituzione non è attuale perché sono responsabili per non averla attuata, almeno in gran parte”, ha aggiunto Flick.