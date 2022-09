Frontale tra due auto in via Nizza: traffico verso Savona e Vado, disposto senso unico alternato

Savona. Frontale tra due auto questo pomeriggio intorno alle 16.30 a Savona, in via Nizza.

Una Suzuki Swift e una Smart che viaggiavano in direzioni opposte, per cause ancora da chiarire, si sono scontrate. L’impatto è avvenuto all’altezza della caserma dei vigili del fuoco, dove è presente un restringimento di carreggiata a causa del cantiere per la realizzazione della pista ciclabile.

Fortunatamente, a seguito dello scontro non sono rimaste ferite in modo grave le persone a bordo. Il bilancio parla di un ferito trasportato al pronto soccorso del San Paolo in codice giallo. Ma l’incidente e i rilievi del caso per accertare la dinamica del sinistro stradale hanno procurato delle code in entrambe le direzioni (Savona e Vado Ligure). Si transita infatti a senso unico alternato, a regolare il traffico gli agenti della polizia locale.