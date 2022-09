Frecce tricolori, Enzo Iacchetti per le vie, camminate e appuntamenti col gusto: atteso un weekend di grandi emozioni

Savonese. Le frecce tricolori ad Alassio, la comicità di Enzo Iacchetti e Antonio Ricci ad Albenga, la Festa d’Autunno a Feglino. Sono tanti gli eventi che animeranno questo fine settimana di inizio ottobre. Scopriamoli insieme.

LE FRECCE TRICOLORI AD ALASSIO

Si parte con un evento attesissimo, lo spettacolo aereo nel cielo della Baia del Sole. Dopo l’esibizione a Genova nel maggio scorso, le frecce tricolori sono pronte a tornare a incantare il pubblico a terra, questa volta ad Alassio e a Laigueglia. L’Air Show sarà anche l’occasione per festeggiare i 100 anni di attività dell’aeroporto di Villanova d’Albenga (fondato nel 1922). Cento anni di storia e di voli ricordati anche dal proprietario dello scalo Clemens Toussaint: “La Baia del Sole è la scena perfetta per uno spettacolo così” ha espresso. L’appuntamento è per sabato 1° ottobre alle 14.30 sul lungomare di Alassio e Laigueglia. L’ingresso al pubblico sarà gratuito. Tutte le informazioni qui.

AD ALBENGA L’OTTOBRE DE ANDRE’

Sabato spazio anche alla comicità: ad Albenga aprirà l’Ottobre De André, che propone una serie di eventi dedicati all’indimenticabile Faber e a sostegno della Comunità di San Benedetto al porto di Don Gallo. In Piazzetta De André, a partire dalle ore 16 il centro storico ingauno – un museo a cielo aperto – sarà invaso dalle canzoni di Fabrizio De André. Saranno ben sette i gruppi distribuiti nelle piazzette della città vecchia: un percorso musicale affascinante e suggestivo seguendo le note di Creuza de ma o del Pescatore. Testimonial d’eccezione Enzo Iacchetti che, accompagnato da Antonio Ricci e dai Fieui di caruggi – organizzatori della manifestazione con la collaborazione del Comune di Albenga – passerà da una piazzetta all’altra regalando la sua simpatia e la sua bravura.

LA FESTA D’AUTUNNO A FEGLINO

Un fine settimana all’insegna del gusto a Feglino. Sabato e domenica si terrà infatti la Festa d’Autunno con caldarroste, intrattenimento e stand. Si inizia nella serata di sabato, quando verranno aperti gli stand e si potranno gustare le tradizionali castagne, oltre polenta, salsiccia e molto altro. Durante la serata animazione con dj set. Anche domenica si potrà godere della castagnata, gli stand invece apriranno all’ora di pranzo. Nel menù ricette tradizionali e vegane.

TREKKING URBANO DAL CENTRO DI SAVONA AL SANTUARIO

Per chi ama camminare, sabato è previsto un itinerario di 9 chilometri. Si tratta di uno dei trekking urbani savonesi organizzati da Osa, e forse il più impegnativo. Partenza alle 9 da Piazza del Popolo a Savona. Si andrà alla volta della Madonna degli Angeli, di Ciantagalletto per poi raggiungere il Santuario. Il percorso presenta alcune difficoltà: discese sdrucciolevoli e pietrose, oltre che salite. All’arrivo frittelle, birra o vino per ristorarsi. I dettagli qui.

AD ALBISSOLA L’INAUGURAZIONE DELLA MOSTRA DEDICATA A ERNESTO TRECCANI

Sabato appuntamento con l’arte ad Albissola Marina. Dopo le mostre in corso consacrate a Ernesto Treccani al Museo di Villa Groppallo di Vado Ligure e in Pinacoteca a Savona, l’esposizione dedicata al noto artista arriva anche ad Albissola Marina. Sabato 1° ottobre alle ore 18 presso il MuDA si svolgerà l’inaugurazione. L’evento avrà la partecipazione del sindaco Gianluca Nasuti. La mostra è stata allestita per ricordare l’opera artistica del grande maestro milanese e il suo rapporto speciale con il territorio savonese.

A LOANO I VOLONTARI DI AISM PER INFORMARE E RACCOGLIERE FONDI PER LA SCLEROSI MULTIPLA

Due giornate solidali a Loano. Sabato e domenica in occasione della Festa del patrono d’Italia, San Francesco, e della Giornata del Dono (istituita per condividere il valore della solidarietà), sarà allestito in piazza Rocca il punto di solidarietà Aism. I volontari informeranno, sensibilizzeranno e raccoglieranno fondi per garantire a ogni ragazzo, giovane e adulto con sclerosi multipla e patologie correlate la speranza concreta e quotidiana di vedere sparire dalla vita, una volta per tutte, l’impatto a volte devastante della sclerosi multipla. L’anno scorso nei giorni della “Mela di Aism” sono stati raccolti 2 milioni di euro grazie ai quali Aism ha garantito e potenziato i servizi destinati alle persone con sclerosi multipla nelle sue sezioni distribuite in tutta Italia e dato linfa alla ricerca scientifica sulla sclerosi multipla.

CACCIA AI TESORI ARANCIONI NEL BORGO MEDIEVALE DI TOIRANO

Domenica a Toirano è organizzata dal Touring Club Italiano una delle cento “Cacce ai Tesori Arancioni” per far conoscere e valorizzare i rispettivi borghi dell’entroterra nazionale che possono ad oggi fregiarsi del prestigioso marchio di qualità turistico-ambientale della Bandiera Arancione. E’ previsto un suggestivo percorso a tappe con indizi che si svilupperà all’interno del borgo medievale, dove si scopriranno non pochi tesori: mestieri antichi, tradizioni e curiosità, monumenti, personaggi storici rappresentativi, tipicità gastronomiche.

AL PARCO ASINOLLA L’OKTOBERFEST

Infine, concludiamo con un appuntamento nella natura con cibo e occasioni per divertirsi. Sabato e domenica arriva l’Oktoberfest in chiave “country” and “nature” al parco natura Asinolla di Pietra Ligure. Si tratta di una festa all’insegna di birre artigianali e specialità gastronomiche della tradizione bavarese, animazione per bambini e, naturalmente, le consuete attività con gli amici animali. Nella programmazione del team del parco natura di Pietra Ligure non mancherà lo slow trekking con gli asinelli, così come i format ludici e didattici: Fin4Kids e il Battesimo della sella. Tutti i dettagli qui.

Questi sono solo alcuni degli eventi in programma per questo fine settimana di inizio ottobre, ma tanti altri sono presenti nella sezione Eventi di IVG.it.