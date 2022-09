Fratelli d’Italia, Matteo Rosso a Renato Giusto: “Sulla sanità ogni parola oggi è prematura, confronto dopo il 25”

Savona. “Conosco Renato Giusto da molto tempo, ne ho sempre apprezzato il valore umano e la competenza medica con cui ogni giorno si dedica ai suoi pazienti oltre alla grande sensibilità che dimostra verso chi soffre. Capisco che la sua passione per la sanità lo porti a voler pensare ad essa in tutta la Liguria ma gli chiedo nel suo ruolo di consigliere comunale e non regionale di opposizione, un ruolo prezioso che svolge in maniera eccellente vista la sua conoscenza della città e delle sue problematiche, che si occupi di Savona e non faccia uscite che interessano la sanità da Sarzana a Ventimiglia senza prima un confronto regionale”.

Con queste parole Matteo Rosso, coordinatore regionale di Fratelli d’Italia, replica a Renato Giusto, consigliere comunale del suo partito, che ieri aveva chiesto un passo indietro a Giovanni Toti sulla delega alla sanità.

“Per quanto concerne la sanità regionale – prosegue Rosso – chiedo a Renato di confrontarsi almeno con me, che da sempre mi dedico alla sanità, per evitare inutili fraintendimenti che non giovano di sicuro alla Liguria ed ai liguri. Anche perché se ogni consigliere comunale dei Comuni della nostra Liguria intervenisse sulla sanità regionale indicando anche chi può e chi non può fare l’assessore si creerebbe un clima di grande confusione”.

“Per questo – conclude – invito Renato a confrontarsi con me ogni qualvolta lo ritenga perché per me sarà sempre un piacere uno scambio di opinioni e di vedute con un collega medico come lui e così poi potrà fare delle esternazioni che abbiano una visione regionale e non solo di Savona”.