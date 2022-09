Fondi affitti, dalla Regione oltre 10mln di euro in aiuto delle famiglie in difficoltà: al savonese assegnati 2,6 milioni

Liguria. Più di dieci milioni di euro per aiutare le persone in difficoltà a pagare l’affitto, esattamente 10.689.396,35 di euro. La Regione Liguria ha aumentato, rispetto allo scorso anno, di circa un milione di euro l’impegno economico a favore delle famiglie alle prese con la crisi economica: i nuovi finanziamenti sono stati assegnati ai 138 Comuni liguri che hanno fatto richiesta di fondi e sono stati suddivisi in base al fabbisogno comunicato dagli stessi.

In totale sono pervenute 10.495 domande. In provincia di Genova sono state erogati 4,6 milioni di euro a 43 Comuni per far fronte a 4.098 domande pervenute; nella provincia di Imperia 1,7 milioni di euro destinati a 30 Comuni per far fronte a più di 1675 domande; nella provincia della Spezia oltre 1,7 milioni di euro per oltre 1924 domande presentate da 20 Comuni, infine, in provincia di Savona vengono erogati oltre 2,6 milioni di euro a 45 Comuni per circa 2798 domande.

“In un momento complesso come quello che stiamo vivendo, è fondamentale supportare le famiglie che hanno subito una contrazione del reddito a causa della pandemia e dell’aumento dei costi delle bollette determinati dal conflitto Russia-Ucraina. Il fondo affitti è un aiuto concreto per persone che stanno affrontando un momento di difficoltà a mantenere la propria abitazione ed è un atto di civiltà”, affermano il Presidente Giovanni Toti e l’assessore regionale all’Edilizia Sociale Marco Scajola, che concludono: “Lavoriamo quotidianamente per sostenere e supportare i cittadini, in particolare per un diritto fondamentale quale quello di abitazione”

La ripartizione nel savonese è stata la seguente: Alassio 150.562,60; Albenga 91.225,78; Albisola Superiore 121.896,68; Albissola Marina 49.333,41; Altare 11.431,09; Andora 111.770,99; Boissano 8.507,83; Borghetto Santo Spirito 70.683,37; Borgio Verezzi 20.760,43; Bormida 857,91; Cairo Montenotte 51.106,15; Calice Ligure 9.169,30; Carcare 48.798,13; Casanova Lerrone 5.722,22; Celle Ligure 33.676,83; Cengio 31.225,79; Ceriale 76.690,18; Cisano Sul Neva 16.405,49; Cosseria 10.150,18; Dego 2.947,93; Finale Ligure 148.438,14; Garlenda 12.211,56; Giustenice 3.544,44; Laigueglia 32.405,31; Loano 118.405,06; Magliolo 2.848,40; Mallare 2.140,40; Millesimo 24.209,79; Mioglia 932,92; Noli 28.194,56; Orco Feglino 6.378,20; Pallare 3.005,34; Pietra Ligure 102.279,62; Quiliano 45.739,48; Rialto 1.365,03; Roccavignale 6.260,95; Sassello 4.492,62; Savona 820.654,33; Spotorno 40.158,08; Stella 4.996,13; Testico 1.098,31; Toirano 17.563,95; Tovo San Giacomo 14.031,10; Vado Ligure 108.972,00; Varazze 138.693,06. Il totale per la provincia di Savona è di 2.611.941,07 euro.