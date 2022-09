Finale Ligure. Con una cerimonia che si è svolta in mattinata presso il municipio, il Comune di Finale Ligure ha dato il benvenuto al nuovo assessore, che ha preso il posto di Claudio Casanova, scomparso improvvisamente nel giugno scorso.

Si tratta di Massimo Rescigno, a Finale noto a tutti come “Mammo”, commerciante e ristoratore molto conosciuto e da sempre attivo anche nel mondo dell’associazionismo e della comunità finalese. Il sindaco Frascherelli, come aveva annunciato, ha mantenuto la linea di attesa, aspettando la conclusione della stagione estiva per sostituire Casanova.

A Rescigno, inoltre, non sono state conferite tutte le deleghe precedentemente affidate proprio al compianto assessore finalese: avrà le deleghe a Suap, Demanio, Ambiente e Sport. A Clara Brichetto, già titolare del Sociale e del Personale, va la delega a Turismo e Cultura, mentre a Franco De Sciora il Ced.

Dunque, il primo cittadino ha dovuto procedere anche ad un complessivo riassetto degli incarichi all’interno del “governo cittadino”.

“Sostituire Claudio non è certo semplice per non dire impossibile, – ha spiegato Frascherelli. – Ho deciso di affidare le deleghe a Turismo e Cultura a Brichetto perché, oltre che amica personale di Casanova, ha sempre dimostrato grandi capacità oltre ad una comprovata esperienza politica ed amministrativa”.

“Con le elezioni comunque non lontane, ho preferito evitare a Massimo paragoni scomodi e inevitabili ed un compito davvero difficile alla prima esperienza come amministratore”.

Eletto nella lista che ha portato al suo secondo mandato il sindaco Frascherelli, da gennaio 2021 Rescigno ha rivestito la carica di capogruppo di maggioranza in Consiglio comunale a Finale Ligure.

Nel ruolo di consigliere comunale è stato presidente della I Commissione – Affari Istituzionali – Servizi Sociali – Attività Produttive, nonché membro effettivo della II Commissione – Gestione Territorio e membro supplente della Commissione consiliare di studio per l’abbattimento delle barriere architettoniche.

Ora, nella sede del parlamentino finalese, si dovrà indicare il nome del nuovo capogruppo della maggioranza del sindaco Frascherelli. E a breve è previsto un incontro proprio per trovare la quadratura conclusiva al rimpasto in giunta comunale: due, secondo le indiscrezioni, le figure in lizza: Laura Salpietro, consigliere in carica e presidente della commissione consiliare di studio per l’abbattimento delle barriere architettoniche, oppure Delfio Dall’Ara, attuale vice presidente proprio dell’assemblea cittadina.