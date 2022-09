Exploit Meloni, reazioni dal mondo: per CNN “primo premier di estrema destra dopo Mussolini”, per El Mundo “Vittoria che scuote l’UE”

Italia. “Giorgia Meloni sarà il primo ministro di estrema destra dopo Mussolini”. È il titolo della Cnn che, come i principali media internazionali, riporta gli exit poll delle elezioni politiche italiane in cui spicca l’exploit di Fratelli d’Italia e del centrodestra.

“La ultraderecha gana las elecciones por primera vez en Italia, según los sondeos” (“Secondo i sondaggi la ultra destra vince le elezioni per la prima volta in Italia”) è il titolo dello spagnolo El Pais.

Un altro media spagnolo, El Mundo, pensa già ai rapporti con l’Europa titolando “La derecha dura de Meloni vence en Italia y sacude la Unión Europea” (“L’estrema destro di Meloni vince in Italia e scuote l’Unione Europea”).

Questo il titolo della Bbc: “Italy’s far right set to win election – exit polls” (“L’estrema destra italiana punta a vincere le elezioni – exit poll”).

“Législatives en Italie: Fratelli d’Italia en tête, Giorgia Meloni favorite pour devenir Premier ministre. Le parti d’extrême droite est arrivé en tête ce dimanche, un fait sans précédent depuis 1945” (“Fratelli d’Italia in testa: un fatto senza precedenti dal 1945”), l’apertura del francese Le Parisien.