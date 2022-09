Elezioni, primi dati sull’affluenza in provincia di Savona: alle ore 12 del 22,64%, a Mioglia si è votato di più

Savona. Sono arrivati i primi dati ufficiali sull’affluenza alle votazioni nel savonese per queste elezioni politiche. La media parla di 22,64% di partecipanti al voto.

A totalizzare il maggior numero di votanti questa mattinata in provincia di Savona – fino alle ore 12 – è il comune di Mioglia (26,54%), numero più basso registrato invece a Balestrino (15,09%).

Nelle precedenti elezioni politiche, quelle del 2018, la provincia di Savona alle ore 12 contava un’affluenza del 21,42%, seconda provincia con la più alta partecipazione in Liguria. Fino ad ora quindi, i dati dicono che, quest’anno, è sceso leggermente il numero di persone che hanno preferito l’astensionismo. Anche quest’anno, per il momento, Savona è stata la provincia dove si è votato di più in Liguria. Segue Genova con il 21,96%, La Spezia con il 21,40% e Imperia con 20,90%.

Tra i comuni in testa per numero di partecipanti al voto spicca oltre Mioglia, Albissola Marina (26,29%), Testico (26,24%), Onzo (26,19%) e Zuccarello (26,13%). Numeri più bassi, oltre a Balestrino, ad Altare (16,43%) e Massimino (16,67%). Nella città di Savona l’affluenza alle 12 è stata del 22,88%, ad Albenga del 21,20%.

Il dato savonese è migliore rispetto a quello registrato a livello nazionale: alle ore 12 ha votato circa il 19% degli aventi diritto, numero in linea con la precedente tornata elettorale del 2018 alla stessa ora (19,18%). Lo si rileva dal sito del ministero dell’Interno.

Qui la guida al voto e qui l’invito a votare.