Elezioni politiche 2022, anche nel savonese affluenza in calo: dato finale poco sopra il 65%

Savona. Si sono chiuse alle 23 le operazioni di voto nei seggi dei 69 comuni del savonese per le elezioni politiche 2022. Il calo dell’affluenza già registrato alle ore 19 è stato confermato dal dato finale: in provincia di Savona si sono recati a votare il 65,29% degli aventi diritto per la Camera, quasi il 9% in meno rispetto alla scorsa tornata elettorale (quando a votare andò il 73,9% degli elettori). Identica la percentuale al Senato: l’allargamento della platea elettorale ai 18enni ha reso del tutto sovrapponibili le affluenze per le due camere.

Il dato regionale è di poco inferiore a quello provinciale: in Liguria l’affluenza (disponibili i dati di 231 Comune su 234) è del 64,2% circa.

Questa mattina alle 12 l’affluenza alle urne nel savonese era stata del 22,64%, un dato che aveva fatto “sperare” in una affluenza pari a quella precedente; già alle 19, però, il dato registrato (54,84%) era ampiamente inferiore a quello di quattro anni fa (quando a quell’ora in provincia di Savona aveva votato il 62,3% della platea elettorale).

L’affluenza maggiore nella nostra provincia si è registrata a Plodio (75,05%), Onzo (74,40%), Bergeggi (72,51%) e Albissola Marina (72,3%). Maglia nera invece per Casanova Lerrone, dove ha votato solo il 54,84% degli aventi diritto; poco meglio a Bormida (55,34%) e Borghetto Santo Spirito (56,87%).

Dei Comuni principali, quello in cui si registra il calo maggiore è senza dubbio Albenga: l’affluenza di oggi è stata del 60,99%, quattro anni fa fu del 73,81%. Un crollo di quasi 13 punti percentuali.

Nel capoluogo Savona invece il 65,61% di oggi è inferiore di quasi l’8% rispetto alle scorse elezioni (quando votarono il 73,3% degli aventi diritto). A Varazze il dato odierno è 68,81%, contro il 75,22% della tornata precedente; a Cairo Montenotte si è scesi dal 73,85% al 64,93% di oggi.