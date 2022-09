Elezioni 2022, anche nel savonese affluenza in calo: dato finale intorno al 65%

Savona. Si sono chiuse alle 23 le operazioni di voto nei seggi dei 69 comuni del savonese per le elezioni politiche 2022. Il calo dell’affluenza già registrato alle ore 19 è stato confermato dal dato finale: in provincia di Savona (quando sono disponibili i risultati di 66 Comuni su 69) si sono recati a votare circa il 65% degli aventi diritto per la Camera, quasi il 10% in meno rispetto alla scorsa tornata elettorale. Praticamente identica la percentuale al Senato.

Questa mattina alle 12 l’affluenza alle urne era stata del 22,64%, un dato che aveva fatto “sperare” in una affluenza pari a quella precedente; già alle 19, però, il dato registrato (54,84%) era ampiamente inferiore a quello di quattro anni fa (quando a quell’ora in provincia di Savona aveva votato il 62,3% della platea elettorale).

Aggiornamenti in corso