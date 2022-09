Elezioni 2022, affluenza nel savonese alle ore 19: ha votato il 54,84% degli elettori

Savona. Arrivano i dati registrati sull’affluenza serale alle votazioni per queste elezioni politiche, in attesa della chiusura delle urne alle 23. Alle ore 19 la media dei partecipanti al voto in provincia di Savona ha raggiunto il 54.84%. Questa mattina alle 12 l’affluenza alle urne è stata del 22,64%. Quattro anni fa alle 19 in provincia di Savona aveva votato il 62,3% della platea elettorale.

A totalizzare il maggior numero di votanti in provincia di Savona – fino alle ore 19 – è il comune di Testico (63,12%), numero più basso registrato invece a Bormida (45,63%). Nella città di Savona l’affluenza alle 10 è stata del 55,36%, ad Albenga del 50,82%.

In Liguria alle 19 ha votato il 53,8% degli aventi diritto. Nel 2018, le ultime elezioni politiche, il dato regionale a quest’ora era del 61,2%. Considerando la provincia di Genova, affluenza al 54,7% contro il 62,2% della tornata di politiche precedente. In provincia di Imperia il dato di mezzogiorno è del 50,1%, mentre nel 2018 era stato del 58,9%. Alla Spezia affluenza alle 19 al 54,7%: nel 2018 era stata del 62,3%.

A livello nazionale alle elezioni per il rinnovo della Camera alle ore 19 ha votato il 51,25% degli aventi diritto, quando i dati sono relativi a circa metà dei comuni (relativi a 6.716 enti su 7.904). Lo si rileva dal sito del ministero dell’Interno. Nella precedente tornata elettorale del 2018 alla stessa ora si era recato alle urne il 59,25% degli elettori per la Camera.