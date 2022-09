Eccellenza, scontro in ottica salvezza al Borel: la cronaca di Finale-Rivasamba

FINALE 2 (3′ Brollo, 75′ Coulibaly) vs RIVASAMBA 2 (62′ Campana, 82′ Gandolfo)

45’+1′ Crisaldi con i grampi lascia il campo a Belvedere.

45′ Annunciati quattro minuti di recupero. Gli schemi sono saltati e gli ospiti vogliono il vantaggio a tutti i costi. Dall’errore di Cosentino c’è stato un calo d’intensità e Ferraro lo ha notato.

37′ Gandolfo pareggia i conti, l’incornata di testa trafigge Illiante! Ferraro infuriato per una disattenzione di Cosentino che svirgola e regala l’occasione dal quale è scaturita la rete.

35′ Risso si accentra e calcia di poco a lato. Carica la panchina, siamo alla fase conclusiva ma c’è ancora tempo.

31′ Non ce la fa più Metalla, al suo posto entra Gargano.

30′ Coulibaly! Il Finale torna in vantaggio! Il tiro da fuori sulla respinta finisce in rete: momento importantissimo della partita.

28′ Porro ci mette il piede ed evita la capitolazione di Risso: intervento provvidenziale.

25′ Risso per Brollo, ecco l’altra mossa del tecnico giallorossoblù. Nel frattempo doppio cambio anche per gli ospiti: fuori Sala e Cusato per Gandolfo e Linale.

22′ Ferraro effettua il primo cambio: fuori Stagnaro per Paniate, più freschezza in questo tempo prima della fine.

21′ Anche Scarpino finisce tra i cattivi.

19′ Ammonito Brollo per un fallo tattico.

17′ Campana! Il pareggio del Rivasamba! Il numero 11 si ritrova davanti alla porta e insacca il rasoterra da fuori: è 1-1.

11′ Rete annullata al Finale: dopo una grande serie di batti e ribatti la palla carambola in rete, ma Romeo alza il braccio sulla segnalazione dell’assistente 2 per una posizione irregolare.

10′ Buccellato effettua una sostituzione per cambiare l’inerzia della partita: fuori Cuneo per Porro.

6′ Metalla colpisce male la sfera arrivata dal battito del corner: rimessa dal fondo.

1′ Riprende l’incontro con una sostituzione per il Rivasamba: fuori Raso per Bonaventura.

Secondo tempo

45’+3′ Tra le proteste ospiti per un fallo di mani in area giallorossablù Romeo fischia due volte: il Finale conduce 1-0.

45’+2′ Ammonito anche Scalia nel Finale.

45′ Si giocherà ancora per 3 minuti viste le diverse interruzioni.

43′ Ruffino salta bene su un cross e colpisce la sfera verso la porta: risponde presente Illiante che blocca con sicurezza. Partita accesa nei contrasti, il significato di quanto in fondo sia un match dalla notevole importanza anche se si è appena ad inizio stagione.

38′ Su un cross di Stagnaro, i finalesi reclamano un tocco di mano di Bagnato: per Romeo non c’è nulla, si prosegue.

34′ Primo cambio della gara: dentro Sala per l’acciaccato Thomas Padi.

27′ Soccorso dalla panchina Metalla per un colpo alla caviglia. Nulla di grave, l’ex Pietra rientra in campo.

23′ Mani tra i capelli per Cusato che, davanti alla porta, non riesce a colpire bene svirgolando la conclusione. Il Finale sta un po’ calando d’intensità in questi minuti di gioco.

21′ Thomas Padi sembrava fosse destinato a lasciare il campo per una bella botta presa al ginocchio, ma dopo il soccorso della panchina decide di stringere i denti.

17′ Rivasamba che inizia ad essere sempre più pericoloso. Il cross di Latin è interessante ma passa tutta l’area di rigore senza trovare nessuno. Inizia ad innervosirsi Ferraro in panchina.

16′ Cosentino è il primo ammonito dell’incontro.

10′ Rivasamba che cerca di trovare lo spazio per attaccare ma il Finale è attento e compatto, ripartendo a tutta velocità: si prospetta una gara interessante e dinamica.

5′ Dopo un’avanzata dalla sinistra arriva un pallone invitante verso il centro dove c’è Stagnaro, ma Cavagnaro esce bene e lo fa suo.

3′ Brollo! Il Finale è avanti! Crisaldi avanza servendo Stagnaro sulla destra che, con un rasoterra in area, riesce a trovare il numero 7 dopo un po’ di indecisione tra la difesa. Girata e gol, cambia subito il parziale al Borel.

2′ Subito pericoloso il Rivasamba! Un bel pallone in area arrivare dalle parti di Bagnato, che si sistema per la conclusione dalla distanza ravvicinata: Illiante si allunga ed evita l’immediata capitolazione.

1′ Partiti, inizia l’incontro!

Primo tempo

Finale Ligure. Buon pomeriggio e buon calcio dallo stadio Felice Borel. Oggi la quarta giornata di Eccellenza mette di fronte due squadre mosse dalla voglia di rivalsa, assieme a quella di salvarsi naturalmente.

Il giovane Finale di Ferraro, reduce dalla sconfitta esterna con il Campomorone, se la vedrà con il sempre ostico Rivasamba. Le vittorie di prestigio sono state fatte da entrambe le compagini: i padroni di casa si sono imposti 1-0 sul Rapallo, mentre gli ospiti hanno esordito in campionato battendo 2-0 la Lavagnese.

Trovandosi con lo stesso punteggio si può considerare una partita dal valore particolare, con la vittoria che sarà il risultato più ambito per iniziare a muoversi più rapidamente dalle zone calde. Siamo appena all’inizio, ma al Borel i punti hanno già il loro peso.

Ecco le formazioni ufficiali:

Finale: 1 Illiante, 2 Calligaris, 3 Cosentino, 4 Scalia, 5 Chiarlone, 6 Coulibaly, 7 Brollo, 8 Serhienko, 9 Stagnaro, 10 Metalla, 11 Crisaldi. A disposizione di mister Flavio Ferraro ci sono: 12 Mondino, 13 Arzarello, 14 Paniate, 15 Costantino, 16 Belvedere, 17 Marangi, 18 Gargano, 19 Talka, 20 Risso.

Rivasamba: 1 Cavagnaro, 2 Raso, 3 Latin, 4 Scarpino, 5 Padi Nicolò, 6 Bagnato, 7 Cuneo, 8 Ruffino, 9 Padi Thomas, 10 Cusato, 11 Campana. A disposizione di mister Stefano Buccellato ci sono: 12 Granelli, 13 Lasagna, 14 Sala, 15 Porro, 16 Linale, 17 Sani, 18 Bonaventura, 19 Del Corso, 20 Gandolfo.

Dirige l’incontro il fischietto genovese Mattia Romeo, coadiuvato dai compagni di sezione Enrico Conio e Davide Salinelli.