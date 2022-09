Eccellenza. Cairese di granito: 1 a 0 alla Genova Calcio e quarta gara senza subire goal

CAIRESE 1 (8′ Poggi) – GENOVA CALCIO (Albenga-Voltrese QUI)

96′ Triplice fischio, vince la Cairese.

95′ Genova Calcio in avanti. Cross per la testa di Lepera. Moraglio anticipa l’attaccante e blocca. Dopo, anche Calcagno prova a rendersi pericoloso superando Babliuk e crossando in mezzo. Ma Moraglio è sempre attento.

90′ Cinque minuti di recupero. Corner per la Genova Calcio.

87′ Babliuk interviene in anticipo con la gamba un pochino alta. Intervento punito con l’ammonizione.

83′ Ammonito un componente della panchina della Cairese per proteste. Entra Saviozzi al posto di Poggi.

82′ Spiovente nell’area della Cairese. Moraglio risolve tutta in presa alta.

79′ Cairese vicina al raddoppio: Sassari serve Berretta che da dentro l’area non riesce a inquadrare la porta.

74′ Beppe Maisano cambia punta: fuori Parodi dentro Lepera.

73′ Milite entra duro su Brignone: ammonito. In precedenza, cross di Sassari per Berretta. Bella conclusione al volo parata da Dondero.

70′ Alessi gioca la carta Sassari, che entra al posto di Fabbri. Aumentano i centimetri in avanti per la Cairese.

67′ Genova Calcio in forcing offensivo. Fase di sofferenza per la Cairese.

63′ Berretta calcia in mezzo e trova Babliuk sul secondo palo. Il centrocampista della Cairese colpisce ma non trova la porta.

62′ Calvi entra duro su Berretta per fermare una ripartenza potenzialmente pericolosa. Cartellino giallo per lui.

61′ Dotto allarga per Milite che va filtrante per Parodi. Moraglio sventa la minaccia in uscita bassa.

58′ Nella Genova Calcio entrano Calcagno e Mazzotta al posto di Gnecchi e Lupi.

54′ Primo cambio: Facello, ammionito, lascia spazio a Tona.

53′ Genova Calcio pericolosa. Pastorino fa correre Lupi sulla fascia. L’11 genovese prova a pescare qualcuno al centro ma Moraglio in uscita bassa blocca.

52′ Secondo tempo simile al primo con squadre che giocano a viso aperto. Tocco delizioso di Galli da appena dentro l’area. Il colpo di esterno per poco non si trasforma in un pallonetto vincente.

50′ Dotto sale in cattedra. Percussione centrale favorita da un uno-due con Pastorino. Conclusione forte ma alta sulla traversa.

46′ Si riparte con gli stessi 22 in campo.

Secondo tempo

45+1′ Si chiude il primo tempo con la Genova Calcio pericolosa. Parodi va profondo per Gnecchi, il cui cross viene neutralizzato da un attendo Moraglio.

45′ Fabbri lavora un bel pallone e riesce a crossare. Nessuno però prova a inserirsi per correggere verso la porta.

43′ Bella azione “ariosa” della Cairese. Boveri lancia col contagiri per Brignone, che a sua volta controlla bene e crossa in area. Dondero è attento e in due tempi blocca la sfera.

42′ In questa fase la Genova Calcio attacca con più continuità.

41′ Impatto Facello-Pastorino nell’area della Cairese. La Genova Calcio reclama rigore. Per l’arbitro è soltanto corner.

39′ Gnecchi mette dentro per Capotos. Il difensore in proiezione offensiva non riesce da due passi a impattare la sfera. Angola per la Genova Calcio. Facello ammonito per proteste.

36′ Babliuk prova a calciare verso la porta ricevendo un cross dalla sinistra. Conclusione difficile che termina alta.

31′ Nonnis marca a uomo Pastorino, staccandosi spesso e volentieri dalla linea difensiva a tre per andare subito a contendergli la palla anche in altre zone di campo. Proteste veementi della Cairese per il fuorigioco segnalato a Fabbri che si stava involando a tu per tu contro Dondero.

30′ Cross di Fabbri insidioso in mezzo all’area. Esce bene Dondero che respinge ma va a terra lasciando la porta sguarnita. Il guardalinee ferma poi tutto per una posizione di fuorigioco.

28′ Risponde Fabbri dall’altra parte. Conclusione che si spegne a lato. Dondero è sembrato in traiettoria.

27′ Pastorino ci prova dal limite. Tiro centrale. Moraglio blocca.

25′ Boveri esce alto su Pastorino e commette fallo nella metà campo avversaria. Fallo forse evitabile sanzionato con l’ammonizione.

24′ Gran giocata di Gnecchi al limite, evita la scivolata di Facello e calcia forte in porta. Moraglio devia in angolo.

22′ Cairese ancora pericolosissima su corner. Il colpo di testa di Babliuk finisce a un amen dal palo alla sinistra di un Dondero ormai battuto.

21′ Gran palla di Fabbri per Berretta in profondità. L’undici gialloblù però non riesce a controllare.

16′ Gnecchi ci prova dalla distanza. Tiro troppo alto. La Cairese è più fluida nella manovra ma anche la Genova Calcio ha dimostrato di essere in grado di creare pericoli in avanti.

14′ Grande giocata di Pastorino sull’out di destra: va via a Nonnis in dribbling e mette in mezzo per Parodi. Conclusione debole e centrale. Rapido ribaltamento di fronte: Poggi calcio forte ma il tiro si infrange sull’esterno della rete.

10′ Fabbri viene imbeccato bene in area. Riggio in scivolata ci mette una pezza spedendo in angolo.

8′ Cairese in vantaggio. Corner dalla destra di Fabbri. Colpisce Facello ma è ostacolato da un difensore. La palla rimpalla sul corpo di Poggi e finisce in rete.

5′ Cairese subito pimpante ma anche la Genova Calcio prova subito a ribattere con Pastorino, che conduce palla lungo in perimetro lungo dell’area di rigore. A contrasto con un difensore va a terra. Niente fallo per l’arbitro.

3′ Cairese subito pericolosissima. Poggi, la prima punta, prende palla sulla fascia sinistra e serve al centro Fabbri. L’ex Finale controlla spalle alla porta nel cuore dell’area ed è bravo a girarsi eludendo la marcatura avversaria. Dondero ci mette una pezza chiudendo lo specchio e respingendo.

1′ Si parte. Cairese in completo giallo con calzoncini blu. Divisa rossa con croce bianca sulla maglia per la Genova Calcio. I padroni di casa giocano con il modulo 3-4-2-1. Gli ospiti con un più canonico 4-4-2.

Primo tempo

Partita di alta classifica tra Cairese e Genova Calcio. Entrambe le squadre sono seconde in classifica a quota 7 punti. Davanti a loro, soltanto l’Albenga, impegnato contro la Voltrese. Due ex illustri tra le fila della Genova Calcio: l’allenatore Giuseppe Maisano e il fantasista Leonardo Pastorino.

Cairese: 1 Moraglio, 2 Prato, 3 Nonnis, 4 Boveri, 5 Galli, 6 Facello, 7 Brignone, 8 Babliuk, 9 Poggi, 10 Fabbri, 11 Berretta. A disposizione: 12 Ghizzardi, 13 Turco, 14 Tona, 15 Berruti, 16 Fontana, 17 Cuka, 18 Sassari, 19 Anselmo, 20 Saviozzi. Allenatore: Alessi.

Genova Calcio: 1 Dondero, 2 Calvi, 3 Riggio, 4 Capotos, 5 Milite, 6 Gnecchi, 7 Serinelli, 8 Dotto, 9 Parodi, 10 Pastorino, 11 Lupi. A disposizione: 12 Parodi, 13 Lo Vecchio, 14 Mazzotta, 15 Modou, 17 Chaves, 18 Lepera, 19 Calcagno, 20 Maisano F. Allenatore: Maisano G.

Terna arbitrale: Mazzoni di Chiavari coadiuvato da Lazzaro di Imperia e Mamberto di Albenga.