Eccellenza. Allungo Albenga? Dipende anche da Cairese-Genova Calcio. Finale per classifica e morale

Prende il via domani la quarta giornata del campionato di Eccellenza. Per quanto tutto sia ancora ampiamente provvisorio, le tre formazioni savonesi hanno l’occasione per provare a dare un’impronta al loro campionato.

Partendo dal basso, il Finale di mister Flavio Ferraro sarà impegnato nella sfida salvezza contro il Rivasamba. I giallorossi hanno conquistato 3 punti nelle prime giornate, una vittoria e due sconfitte. Vincere contro i genovesi al “Borel” significherebbe mettersi alle spalle un buon numero di squadre visto che sono ben sette le formazioni a quota tre punti. Punti importanti per la classifica ma anche per l’autostima di una squadra giovane che ha vissuto un’estate turbolenta.

Zero goal subiti. Sette punti in classifica. La Cairese domani è impegnata nel big match di giornata contro la Genova Calcio. La formazione dell’ex Giuseppe Maisano, allenatore che ha lasciato un ottimo ricordo in gialloblù, ha gli stessi punti dei valligiani. La squadra di Diego Alessi ha cambiato molto in estate e giustamente la società è andata cauta nel parlare di obiettivo primissimi posti. Ma un successo domani potrebbe proiettare la Cairese se non in vetta alla graduatoria perlomeno al secondo posto in solitaria.

Per fare discorsi di primato è necessario guardare alla capolista. L’Albenga tra le mura amiche ha addirittura l’occasione di allungare su entrambe le dirette inseguitrici qualora uscisse fuori una “X” dalla sfida del “Cesare Brin”. Un occhio ai risultati dell’Imperia e della Forza e Coraggio, a meno tre dagli ingauni.

Al “Riva” arriva la matricola Voltrese. Gli uomini di Pietro Buttu, dopo tre successi sofferti, sono chiamati a fare uno step in più provando a ottenere il massimo con meno patemi. Come detto settimana scorsa, molto dipenderà dai tempi di recupero di un big come Sogno ma non solo.

Il programma: Albenga – Voltrese (live su Ivg); Angelo Baiardo – Rapallo; Arenzano – Campomorone; Cairese – Genova Calcio (live su Ivg); Canaletto – Sestrese; Finale – Rivasamba (live su Ivg); Forza e Coraggio – Taggia; Imperia – Athletic Club Albaro; Lavagnese – Busalla.

Classifica: Albenga 9; Cairese e Genova 7; Imperia e Forza e Coraggio 6; Busalla, Arenzano, Lavagnese, Campomorone e Athletic 4; Canaletto, Taggia, Voltrese, Finale, Sestrese, Rapallo, , Rivasamba 3; Angelo Baiardo 1.