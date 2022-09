Eccellenza, Albenga di cuore e di rigore: Graziani allo scadere regala il successo sulla Sestrese

SESTRESE 1 (41′ Montemagno) – ALBENGA 2 (77′ e 93′ Graziani rig)

99′ Finisce qui con un tentativo della Sestrese in area ingauno. Terzo successo di fila per gli ingauni.

93′ Goal di Graziani. Come a Rapallo l’Albenga la ribalta nel finale!

92′ Rigore per l’Albenga. Barisone servito in area si accentra e viene atterrato.

90′ Giallo per De Benedetti. L’azione è comunque proseguita. Tiro di Tomè a lato.

87′ Caramello fuori, dentro Ivaldi nella Sestrese.

85′ L’Albenga ha in mano il pallino del gioco. La Sestrese fatica a ripartire.

84′ Buttu cala l’asso. Fuori Beluffi. Dentro Sogno.

81′ L’Albenga prova a vincerla. Grandoni mette in mezzo. Carballo riceve, indisturbato da pochi passi spara alto.

79′ Favara per De Sousa nell’Albenga. Sighieri lascia spazio a Bazzurro.

78′ La Sestrese batte da centrocampo. Fallo in pressing di Carballo, giallo per lui.

77′ Carballo atterrato in area. Dal dischetto si presenta Graziani. Portiere spiazzato. Parità.

69′ Ottimo contropiede dell’Albenga. Palla che finisce a Beluffi, tiro debole e parata. L’arbitro avrebbe comunque segnalato l’offside.

67′ Sighieri pesca Mura in area. Conclusione forte. Scalvini mette in angolo. Sul corner gli stessi interpreti vanno vicini al goal: batte Sighieri, Mura gira di testa. Palla a lato.

66′ L’autore del goal Montemagno lascia il posto a Zanoli.

65′ Albenga pericolosissimo. Cross dalla destra. Carballo calcia a botta sicura. Murato. Stessa sorte per il tentativo di ribattuto da due passi di De Sousa. Brividi per i locali.

62′ La palla carambola tra i piedi di Carballo. L’attaccante bianconero riesce a girarsi ma calcia troppo debolmente. Cannavò para senza problemi. Fase della gara in cui l’Albenga spinge di più ma la Sestrese ha nelle corde ripartenza verticali pericolose. Mister Rossetti richiama in panchina Sakhi e inserisce Mura.

61′ Tentativo di Grandoni su punizione. Alto.

55′ Ancora un tiro della Sestrese. Caramello prova dalla distanza. Tentativo centrale. Nessun problema per il portiere ingauno. Cambio per l’Albenga. Garibbo lascia spazio a Barisone.

53′ Tomè prova a rifarsi dal limite. Tiro che si spegne a lato alla sinistra di Scalvini.

52′ Sighieri batte rapidamente un punizione pescando Tomè da solo in area. Conclusione che si infrange contro il palo. Tutto annullato per fuorigioco.

50′ De Sousa combina con Graziani e crossa. Palla respinta. Grandoni prova al volo ma la conclusione finisce abbondantemente alta.

46′ Inizia bene la Sestrese, l’ispirato Sighieri serve in area Sakhi. Conclusione forte ma che sbatte sull’esterno della rete. Poco dopo, ancora Sakhi lanciato in verticale. Scalvini in uscita va a contrasto e scaccia il pericolo.

45′ Si riparte. Carballo per Scarrone nell’Albenga.

Secondo tempo

45 +2′ Finisce il primo tempo. Albenga tosto ma che fa fatica a sviluppare la manovra nella trequarti avversaria. Partita equilibrata, leggermente meglio la Sestrese.

41′ Audel serve da rimessa laterale Sighieri. Il fantasista verdestellato pesca con un rasoterra chirurgico Montemagno al limite dell’area. Il sette della Sestrese si gira e con un tiro a incrociare non lascia scampo a Scalvini.

39′ Sighieri calcia direttamente in porta una posizione da posizione defilata. Scalvini non ci arriva ma nessun giocatore verdestellato riesce a inquadrare la porta.

38′ Bel lavoro di Graziani, che funge sia da supporto a De Sousa sia da primo “disturbatore” quando la Sestrese imposta.

32′ Botta e risposta. Ci prova anche l’Albenga di testa, il tentativo di Beluffi finisce a lato.

31′ Sul corner seguente, Padovano colpisce pericolosamente di testa. Palla alta sulla traversa.

30′ Esce benissimo palla al piede la Sestrese che poi attacca dritta verso l’area. Palla sui piedi di Sighieri al limite, che mira al centro tentando l’assist per un compagno. Scarrone è attento e chiude. Intervento provvidenziale.

29′ Graziani fa correre Beluffi sulla fascia destra. Bel traversone per la testa di De Sousa che però viene anticipato.

27′ Gara maschia ma corretta. Gargiulo ferma un’iniziativa avversaria sull’out di destra. Giallo anche per lui.

26′ Scontro nei pressi dell’area ingauna. Difficile capirne la dinamica dalla nostra posizione. Il direttore di gara fischia fallo in favore dell’Albenga.

25′ Partita solo a sprazzi spettacolare ma tra due squadre che dimostrano di essere strutturate sia fisicamente sia dotate tecnicamente.

22′ Albenga vicinissimo al goal. Contropiede velocissimo. De Sousa serve in profondità Anselmo che con la punta del piede riesce da pochi passi a prolungare verso la porta. Cannavò è bravo a murare il primo tentativo e la ribattuta.

18′ Grandoni aggressivo per provare un recupero palla immediato al limite dell’area avversaria. Ammonito.

14′ Qualche brivido in area locale. La palla scorre parallelamente allo specchio della porta ma De Benedetti non riesce ad avventarsi sulla sfera.

12′ Partita equilibrata. Leggero predominio della Sestrese. La “stella” dei locali, l’ex professionista Audel, gioca esterno sinistro nella difesa a quattro.

10′ L’Albenga si fa vedere in avanti. Grandoni calcia in mezzo all’area una punizione. La difesa locale è ben piazzata e respinge.

7′ Padovan è il primo ammonito della gara. Il difensore della Sestrese viene punito per un fallo tattico a centrocampo.

3′ Inizio pimpante della Sestrese. Subito in avanti. Forcing che porta al primo corner della gara. La difesa dell’Albenga riesce a respingere.

1′ Si parte. Sestrese in maglia verde con calzettoni e calzoncini neri. Total white con banda diagonale nera per l’Albenga.

La partita

Albenga: 1 Scalvini, 2 De Benedetti, 3 D’Arcangelo, 4 Garibbo, 5 Scarrone, 6 Gargiulo, 7 Beluffi, 8 Grandoni, 9 De Sousa, 10 Graziani, 11 Anselmo. A disposizione: 12 Torrielli, 13 Gibilaro, 14 Barisone, 15 Favara, 16 Insolito, 17 De Boni, 18 Sogno, 19 Carballo, 20 Ferrauto. Allenatore: Buttu.

Sestrese: 1 Cannavò, 2 Tecchiati, 3 Audel, 4 Broso, 5 Ansaldo, 6 Padovan, 7 Montemagno, 8 Caramello, 9 Sakhi, 10 Sighieri, 11 Tomè. A disposizione: 12 Bongiorni, 13 Bazzurro, 14 Ivaldi, 15 Cappadona, 16 Zanoli, 17 Lops, 18 Lanza, 19 Zanetti, 20 Mura. Allenatore: Rossetti.7

Arbitro: El Mahdi El Bouazaoui (Chiavari)

Assistenti: Dario Roscelli (Chiavari), Viktor Trajanovski (Novi Ligure)

Sfida di grande storia e fascino al “Piccardo”. L’Albenga fa visita alla Sestrese per provare a mantenere la testa della classifica, al momento in coabitazione con la Genova Calcio. Bianconeri e biancorossi sono le uniche formazioni a punteggio pieno dopo due giornate. Gli uomini di Buttu dovranno superare gli ambiziosi verdestellati di mister Cristiano Rossetti. I genovesi hanno tre punti in classifica e il dente avvelenato per essere stati superati dalla Cairese 1 a 0 nell’ultimo turno per un goal allo scadere.