Elicottero e droni in azione nelle ricerche di un 20enne disperso a Savona

Savona. Proseguono le ricerche di un 20enne, di origine straniera, che risulta scomparso e che vede mobilitati vigili del fuoco e personale di soccorso.

Secondo quanto riferito, il 20enne si è allontanato da casa prima di raggiungere il luogo di lavoro, facendo poi perdere le sue tracce.

E’ stato il padre a lanciare l’allarme, in quanto il figlio continuava ad essere irreperibile.

Oltre ai vigili del fuoco, anche forze dell’ordine e sanitari si sono mobilitati per trovare il il ragazzo: l’auto è stata rinvenuta nel parcheggio della zona del Prolungamento, all’interno il cellulare dell’uomo, che pare, quindi, si sia allontanato a piedi.

Sono stati utilizzati anche i droni per visionare al meglio l’intera zona oggetto delle ricerche, con l’ausilio del Soccorso Alpino e delle unità cinofile.

Nel pomeriggio e in serata una motovedetta della Guardia Costiera ha ispezionato il tratto di mare e costa davanti al Prolungamento. A supporto anche un elicottero della Capitaneria decollato da Sarzana: i pattugliamenti previsti riguarderanno lo specchio acque da Albisola a Vado Ligure.

Inoltre, carabinieri e polizia locale stanno operando per trovare elementi utili al ritrovamento del giovane. In serata, lungo il tratto di litorale sono state trovate le sue scarpe e una collana, per questo cresce la preoccupazione che possa essersi gettato in mare. Per questo prende sempre più corpo l’ipotesi suicida.

Stando alle prime indagini sulla scomparsa, il giovane avrebbe manifestato da tempo malessere per il suo lavoro e la sua condizione di vita, ma le ricerche proseguiranno anche durante la notte.