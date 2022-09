Dolcissima Pietra, successo per la diciottesima edizione: 45mila visitatori ed espositori da tutta Italia

Pietra Ligure. Domenica 18 settembre si è conclusa la diciottesima edizione di Dolcissima Pietra con dei numeri importanti, in termini di presenze e di espositori, ritornati con numeri crescenti dopo i due anni di pandemia.

Circa 45.000 le persone hanno visitato Pietra Ligure per l’evento, nato per destagionalizzare il turismo e come evento di destinazione. Dolcissima Pietra è un evento che ha saputo creare un turismo dedicato di persone che da un territorio ricercano “emozioni” e suggestioni, al di fuori dell’aspetto puramente legato al mare.

Dolcissima ha saputo, nonostante il periodo di Covid-19, garantire una continuità al suo pubblico e alle aziende espositrici. Questo ha fatto sì che si mantenesse alta l’asticella sulle tematiche importanti per dare slancio al territorio. Si è saputa rinnovare ed ha dimostrato di essere sempre al centro del panorama nazionale degli eventi enogastronomici. Il ritorno degli storici espositori di Modica dalla Sicilia, ad esempio, ha dimostrato come sia un evento di riferimento nazionale e che merita lo sforzo di fare migliaia di chilometri per le aziende produttrici di cioccolato e di altri prodotti di qualità.

Ed il bilancio degli espositori è stato veramente positivo con un importante ritorno alle vendite sia nella zona Market nelle vie del Centro storico sia nel Salotto delle Eccellenze nella Tensostruttura di Piazza San Nicolò.

Il pubblico di Dolcissima proviene da tutta la Liguria, dal Piemonte e dalla Lombardia, in particolare, ma ci sono state presenze anche di altre regioni, come ad esempio la Toscana e diversi stranieri.

Oltre alla parte di mercato definito all’inglese “Market”, allestito lungo le vie e le piazze e l’area di Piazza San Nicolò dedicata ai prodotti di alta qualità e specialità, il pubblico ha seguito con grande interesse le attività del contenitore culturale “Bellissima”, che da quattro anni arricchisce l’evento con un palinsesto ricco di contenuti in diversi ambiti, orientati allo sviluppo economico e sociale. Importante segnalare come gli eventi collaterali siano stati contrassegnati dalla Bandiera Lilla, dal Comune Gentile, dalla Bandiera Blu e dal Dementia Friendly Community, tutti progetti che fanno del Comune di Pietra, un’eccellenza dell’inclusione sociale e della sostenibilità.

Si è svolta anche la prima edizione del Premio Bellissima Social ad appannaggio di Sebastiano Gravina, testimonial della bandiera Lilla e per essersi distinto nella promozione del territorio attraverso l’uso dei social in modo innovativo, creativo e autoironico.

Da segnalare i vincitori del Contest “Dolcissimo” con la Locanda Ciappa, nel Settore Professionisti, con il dolce “Che ficata di crostata” e Michela Barcellonio, nel Settore Non Professionisti, con il dolce “Crostata d’Autunno.

Per il Concorso “Vetrine a Tema”: Primo premio assoluto al Cafétoso, Premio alla Valorizzazione del Territorio alla Pasticceria Moggia di Martina Operto, Premio allo Stile a La Plage Bistrot, Premio alla Creatività ad Acquamarina e Premio all’innovazione a Il Giardino dei Peccati di Gola

Quest’anno, tra le altre cose, si è parlato di turismo e di come i progetti audiovisivi possano diventare il volano per un territorio; in particolare si è parlato della serie TV Canonico 2, che dai primi di ottobre, verrà girata tra Comuni di Pietra Ligure, Giustenice e Borgio Verezzi, dando vita ad un vero e proprio progetto di rete su un territorio che apporterà molte suggestioni alla serie dedicata alla figura di Don Michele.

“Dolcissima Bellissima rappresenta un grande progetto organizzativo, possibile solo grazie ad una sinergia con il Comune di Pietra Ligure che dura da diciotto anni ed ha dimostrato come il lavoro di squadra tra pubblico e privato, possa portare ad ottimi risultanti e a lavorare per il futuro con la visione della frase di Oprah Winfrey che quest’anno ha fatto la leitmotiv di tutto l’evento. Quando guardo nel futuro è talmente splendente che mi bruciano gli occhi”, dice Cristina Bolla dell’organizzazione.