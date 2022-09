Disturbi alimentari: il Rotary Varazze Riviera del Beigua capofila di un progetto nelle scuole del ponente

Varazze. Gli stati generali del Rotary del ponente ligure per diffondere un grandioso progetto per la tutela dei ragazzi. Disturbi alimentari: un problema più diffuso di quanto si pensi e aggravato dal lockdown. Vittime i più giovani.

Un anno di lavoro per arrivare a presentare un programma che sta finalmente per decollare e sarà di prezioso aiuto. Per definirlo e perfezionarlo nei suoi dettagli. Capofila dell’iniziativa, al via a breve nelle scuole primarie e secondarie del territorio, il Rotary di Varazze, Riviera del Beigua. Ci ha creduto e qui ha speso molte energie la presidente, Elisa Bribó che, nella raffinata cornice dell’hotel Astigiana e insieme ai rappresentanti del Rotary e Rotaract, ha presentato il service multiclub: “Disturbi alimentari giovanili, aiutiamo i nostri giovani a conoscerli, prevenirli e curarli”.

Il progetto ha l’obiettivo di aiutare 1.200 studenti e 180 docenti, a conoscere e, potenzialmente, superare questi problemi che affliggono i ragazzi. Il Distretto 2032 e la Rotary Foundation supportano questo service al quale hanno aderito i Rotary Club Alassio, Albenga, Imperia, Sanremo, Savona ed i Rotaract Club.

Per portare avanti l’importante iniziativa, è fondamentale la presenza e la capacità di Roberta Rota, psicopedagogista specializzata in Pedagogia Clinica Counseling e formazione dell’uomo. Il suo contributo sarà supportato dalla collaborazione del Rotary, dei dirigenti scolastici, dei professori, degli insegnanti, dei medici, degli specialisti e naturalmente dalle famiglie.

Elisa Bribó

“Il passo innovativo è che Rotary e Rotaract lavoreranno in totale sinergia – è orgogliosa la presidente Bribó – È la primissima volta che succede in un progetto multiclub per il distretto Rotary 2032, ma non solo: i Rotariani entreranno in gioco con la psicopedagogista e andranno fisicamente nelle scuole. Dalla parte dei ragazzi per aiutarli a superare questo tipo di problema”.

“È un progetto – sottolinea Elisa Bribó – in cui abbiamo investito idee ed energie. Un lavoro fitto di un anno, che partirà a ottobre”.

Roberta Rota scenderà in campo per ascoltare, capire e cercare di risolvere. La psicopedagogista spiega a Ivg la situazione di disagio in cui versano molti ragazzi. “I disturbi alimentari ci sono sempre stati – evidenzia – ma ora sono fortemente in crescita. Acuiti dal periodo di pandemia che ha avuto come principali vittime, i più giovani”.

Roberta Rota

Le chiediamo, se fosse la migliore amica di un ragazzo affetto da disturbi alimentari, che cosa gli direbbe. “Di chiedere aiuto – ci risponde senza esitare – Di andare dagli specialisti e parlare”. Da solo non ce la può fare? “No. Assolutamente”.

Quindi, in una quotidianità fatta di icone social che “senza demonizzarle, fatte delle eccezioni, sono diventate l’unico specchio con cui i giovani possono confrontarsi e dove le famiglie purtroppo non riescono a entrare, nasce il problema e spesso i ragazzi si perdono”.