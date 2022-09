Crisi industriali, Benveduti replica a Orlando: “Solo in campagna elettorale si accorge della Liguria”

Liguria. “Ben svegliato al ministro Orlando che giusto in campagna elettorale si accorge della Liguria e delle varie crisi industriali che da anni gravano nel nostro territorio. Mentre noi incontravamo lavoratori, sindacati, associazioni di categoria e stakeholder vari del territorio, ci chiedevamo dove fosse il ministro del lavoro che, probabilmente, di lavoro ne ha sempre e solo sentito parlare da lontano”.

A dirlo è l’assessore allo Sviluppo economico di Regione Liguria Andrea Benveduti, commentando le dichiarazioni odierne rilasciate dal ministro del Lavoro Andrea Orlando, in visita nel savonese e in alcune realtà produttive del territorio.

“Regione Liguria, fortunatamente non è rimasta al palo, ma ha sostenuto, per esempio, il rilancio di un’area come quella del savonese, che ha subito negli ultimi dieci anni la perdita di molti posti di lavoro per effetto della chiusura di grandi gruppi industriali e ha favorito, con oltre 30 milioni di euro regionali, l’attivazione di strumenti utili a favorire la riconversione e la riqualificazione del territorio. Un intervento che ha permesso ad oggi 93 assunzioni, che diverranno 167 al termine degli investimenti, e salvaguardato il salario, grazie alla mobilità in deroga e alla cassa straordinaria, di centinaia di lavoratori coinvolti nelle crisi industriali” aggiunge l’assessore.

“Per fortuna presto avremo un nuovo ministro e speriamo non si senta solo nell’ultima settimana di campagna elettorale” conclude.