Coppa Liguria, il Savona vince e si qualifica: battuta 3-2 la Letimbro

LETIMBRO 2 (28′ Zignego, 51′ Guerra) vs SAVONA 3 (21′ Lanzarotti, 61′ Pondaco, 93′ Fancellu)

45′ + 5′ Finisce qui! Il Savona avanza alla fase successiva, battuta 3-2 la Letimbro.

45’+ 3′ Arrembaggio Letimbro per la rete del vantaggio…palla persa dalla difesa con la corsa di Fancellu verso la porta ed è gol! Il Savona chiude la pratica!

45’+1 Bozzo calcia dal limite ma la traiettoria è altissima: ancora quattro minuti da giocare.

45′ L’arbitro ha segnalato cinque minuti di recupero.

42′ Si fa sentire la stanchezza da entrambe le formazioni, ma c’è ancora qualche minuto da giocare in attesa del recupero.

40′ Gara che si avvicina alla conclusione: la Letimbro vuole il gol del vantaggio ma i biancoblù vogliono chiuderla senza rischiare. Una partita piacevole questo pomeriggio.

37′ Un cambio per entrambe le compagini: fuori Moscino per Marrapodi nel Savona, fuori Aglietto per Odenato nella Letimbro.

32′ Rapetti si gira all’interno dell’area e cerca il 3-2: conclusione debole che finisce tra le braccia del portiere. Una fase di gioco dove entrambe le squadre stanno cercando di trovare il gol, con un arbitraggio all’inglese (per non dire decisamente permissivo).

31′ Cambio per la Letimbro: dentro Fidaleo per Belmonte.

25′ Esce Pondaco per Brazzino, mossa per dare forze fresche alle manovre e far rifiatare un giocatore che è stato molto prezioso.

20′ Il Savona è uscito dalla fase di difficoltà post gol, anche se sta essendo sempre più decisivo Porta con interventi importanti: già due conclusioni da fuori dove è letteralmente volato da un palo all’altro.

19′ Fuori Russo per Bozzo, ecco l’altra mossa di Oliva.

16′ Il pareggio del Savona con Pondaco! L’intervento in scivolata del numero 8 è ciò che serve per spedire la palla in rete dopo un passaggio errato dei di Cerone: ora il Savona sarebbe qualificato.

14′ Ammonito Nocerino per un fallo al limite dell’area. C’è una ghiotta occasione per i biancoblù: parte Brema ma colpisce in pieno la barriera.

12′ Oliva effettua un cambio: fuori Molinari per Vario, c’è voglia di chiudere i conti in un momento di grande fiducia.

7′ Cambia il Savona: fuori Sofia per Brema.

6′ Guerra! Il vantaggio della Letimbro! Il numero 8 stacca bene di testa su corner e insacca: è 2-1 per i gialloblù.

2′ Rapetti deposita in rete ma viene segnalata una posizione irregolare: subito arrembanti i biancoblù.

1′ La ripresa inizia con una sostituzione per il Savona: non riesce a continuare Esposito, al suo posto c’è Fontana. Anche la Letimbro vuole cambiare: fuori Crino per Nocerino.

Secondo tempo

45′ + 2′ Finisce la prima frazione di gioco: Letimbro e Savona tornano negli spogliatoi sul punteggio di 1-1.

45′ Saranno due minuti di recupero.

44′ Pescio imbecca Molinari sulla sinistra che mette un rasoterra insidioso in area: sfera che finisce sul fondo trapassandola tutta, che brivido!

42′ Sofia colpisce di testa su un bel cross dalla sinistra: palla fuori di poco! Partita piacevole ora.

41′ Zignego con una serpentina si libera di tutta la difesa e si fa trovare davanti a Porta: conclusione debole e pericolo scampato ma che giocata del numero 11.

36′ Occasione Savona! Marrapodi lanciato dalla difesa riesce ad andare a tu per tu con Cerone che, bravo a rimanere in piedi, respinge con il piede la conclusione ravvicinata.

34′ Proteste in casa Letimbro per un presunto tocco di mano di Apicella, ma Fontana dice che si può proseguire. Molinari viene ammonito per proteste, il tocco sembrava netto.

33′ E ancora Lanzarotti a calciare (debolmente questa volta) in porta. Squadre più offensive.

28′ Zignego pareggia i conti! Sul corner si crea un mucchio confusionario dal quale il numero 11 riesce ad insaccare in rete: è 1 a 1.

27’Molinari calcia benissimo da fuori e costringe Porta a volare per deviare in angolo.

26′ Lanzarotti prova l’acrobazia in rovesciata ma la sfera finisce fuori.

23′ Zignego impensierisce Porta che devia la sua conclusione da fuori in corner: Letimbro in cerca del pari immediato.

21′ Lanzarotti! Ecco il vantaggio del Savona! Il numero 7 si trovare pronto sul tap in dopo il tentativo di Sofia. I gialloblù reclamano un fuorigioco ma per il direttore di gara è tutto regolare.

19′ Belmonte colpisce al volo dalla sinistra: conclusione debole tra le braccia di Porta.

16′ Prende un colpo Esposito che si ferma a fondo campo e poi rientra. Roberto gli chiede come sta e Quintavalle, vedendo scaldarsi Fontana, dice: “Fallo muovere!”

15′ Savona decisamente più pimpante della Letimbro. I biancoblù sono partiti con il piglio giusto per voler provare a controllare la partita.

11′ Prima conclusione per la Letimbro con Aglietto, un rasoterra che debolmente si spegne sul fondo.

9′ Prova Quintavalle su punizione ma la sfera sbatte sulla barriera e finisce in corner.

5′ Prime fasi di gioco un po’ più a tinte biancoblù, che lamentano di un contatto in area per la massima punizione non ravvisato da Fontana.

1′ Partiti, inizia la sfida del Santuario.

Primo tempo

Savona. Buon pomeriggio e buon calcio dallo stadio “Augusto Briano” al Santuario. Oggi è una sfida di Coppa Liguria che sancirà quale squadra passerà al turno successivo, quindi dal valore aggiunto.

La Letimbro deve necessariamente vincere per potersi qualificare, dopo aver battuto 1 a 0 la Vecchiaudace Campomorone e pareggiato 1 a 1 contro lo Speranza. Gli uomini di Frumento (oggi assente per motivi personali) hanno vinto 3-1 contro i rossiverdi e portato un punto a casa in terra genovese.

Quindi il Savona vanta di una miglior differenza reti e può sorridere anche con il pareggio. L’avvio sportivo dei biancoblù è stato decisamente positivo nonostante le varie difficoltà nel creare un gruppo squadra, che ora sembra essere sul punto di completarsi. Resta da capire cosa succederà per la questione stadio, quella che sta tenendo col fiato sospeso gli affezionati perché, in caso non si trovasse una soluzione, ci sarebbe il forte rischio di un forfait della proprietà romana.

Ma il campo da calcio è il luogo dove inizia lo sport ed è lì che rimane la testa: il resto si vedrà.

Le formazioni ufficiali:

Letimbro: 1 Cerone, 2 Crino, 3 Russo, 4 Frumento, 5 Rossetti, 6 Pescio, 7 Belmonte, 8 Guerra, 23 Aglietto,10 Molinari, 11 Zignego. A disposizione di mister Maurizio Oliva ci sono: 12 Venturino, 13 Mellogno, 9 Vario, 15 Gallione, 16 Odenato, 17 Nocerino, 18 Fidaleo, 19 Bozzo, 20 Valdora.

Savona: 1 Porta, 2 Fancellu, 3 Esposito, 4 Di Roccia, 5 Apicella, 6 Quintavalle, 7 Lanzarotti, 8 Pondaco, 9 Rapetti, 10 Sofia, 11 Marrapodi. A disposizione di mister Niccolò Roberto (vice) ci sono: 13 Brazzino, 14 Moscino, 15 Brema, 16 Fontana, 17 Matarozzo.

Arbitra il signor Emanuele Fontana della sezione di Savona.