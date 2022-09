Savona Calcio, Coppa Liguria: Quintavalle e Rapetti lanciano gli striscioni

Savona. Oggi si è disputata una sfida tra savonesi, che ha sancito l’inizio della stagione sportiva del nuovo Savona di Ermanno Frumento. La curiosità di poter trarre considerazioni dalla prima sgambata ufficiale è stata tanta, soprattutto l’avversario di fronte ad essi: lo Speranza di Mario Gerundo, quest’anno voglioso di riconfermarsi positivamente dal bel percorso con Girgenti in panchina.

Ecco il primo undici titolare mandando in campo da Frumento, che cerca comunque di trovare il giusto mix tra esperienza e entusiasmo giovanile in vista di una stagione fondamentale per la ripartenza, è il seguente:

1 Porta, 2 Fancellu, 3 Esposito, 4 Cavallaro, 5 Apicella, 6 Quintavalle, 7 Lanzarotti, 8 Di Roccia, 9 Rapetti, 10 Caredda, 11 Fontana. A disposizione: 13 Brazzino, 14 Moscino, 15 Marrapodi, 16 Vittori, 17 Sheshi.

Lo Speranza risponde con: 1 Fradella, 2 Leone, 3 Buzali, 4 Meshkurti, 5 Orsolini, 6 Pasquino, 7 Palmiere, 8 Sciutto, 9 Tona, 10 Accatino, 11 Rocca. A disposizione: 12 Berruti, 13 Di Prima, 14 Conti, 15 Caruso, 16 Cirillo, 17 Monetta, 18 Damonte, 19 Chierroni, 20 Titi.

Un primo tempo sciapo

Parte subito forte lo Speranza che, appena al quarto minuto di gioco, passa in vantaggio con la rete Tona: azione partita sulla fascia sinistra con il cross al centro di Palmiere, fa velo Accattino e il numero 9 spedisce in rete mettendo la sfera nell’angolino.

All’ottavo, invece, è stato fischiato un calcio di rigore a favore dei biancoblù. Sul dischetto è andato Riccardo Quintavalle che con freddezza lo realizza con un tiro che ha spiazzato Fradella.

Una prima frazione che poi non ha visto un granché da segnalare, sennonché due tiri velleitari di Tona bloccati da Porta e una bella punizione da lontano di Caredda che ha trovato pronto Fradella.

La partita si gioca generalmente a centrocampo, ma con poca qualità.

Sotto il segno di Rapetti

La ripresa ha visto un altro genere di atteggiamento in campo. Più pimpante l’approccio con diverse occasioni da gol da ambe due le parti, con Palmiere che al sesto minuto viene imbeccato da Accattino e si trova a tu per tu con Porta. L’estremo difensore ex Finale è attento e riesce ad evitare la capitolazione.

Poi è il Savona a rendersi molto pericolosa con una discesa sulla fascia di Esposito, con il susseguente cross al centro che arriva sui piedi di Di Roccia che allarga troppo il piattone e manda fuori.

Il brivido più grande per gli striscioni è sicuramente quello sulla punizione di Enrico Conti: l’ex di giornata prende in pieno l’incrocio dei pali.

Dal gol dell’ex sfiorato a quello del sorpasso biancoblù. Al 28esimo Rapetti si trova in una posizione invitante e con una girata a colpo sicuro porta i suoi sul 2-1.

La fiducia sarà un fedele alleato del Savona per i minuti finali, sostenuto dai propri tifosi alla ricerca della rete che chiuderebbe definitivamente la sfida. E al 46esimo della ripresa arriva con il solito Rapetti, che segna un gol da rapace d’area approfittando di una sbavatura difensiva dello Speranza.

Prossima settimana sarà tempo di ufficializzare i diversi nuovi innesti discussi in questi ultimi giorni, ma sul campo è arrivato un risultato che dà morale: vincono gli uomini di Frumento e iniziano al meglio la nuova stagione ufficiale.