Coppa Liguria: poker del Vadino sulla San Filippo Neri Yepp

SAN FILIPPO YEPP ALBENGA 2 (36’ Mascardi, 75’ Di Mari) VS VADINO F.C. 4 (14’ Pollio, 42’ Sacco, 64’ 86’ Vanzini)

90’ E finisce qua! Triplice fischio da parte del direttore di gara e San Filippo che non riesce ad accedere alla fase successiva della competizione

90’ Errore clamoroso da parte del numero 20 che sbaglia incredibilmente a porta vuota

87’ Ultimi due cambi per il Vadino: escono il numero 2 Sorace e il numero 8 Vanzini per far spazio ai numeri 19 Berra e 16 Gaino. Da sottolineare la standing ovation per l’autore della doppietta.

86’ ANCORA VANZINI! QUESTA VOLTA LA METTE SOTTO AL SETTE DIRETTAMENTE DA CALCIO D’ANGOLO, UN GOL VERAMENTE PAZZESCO CHE FA ESPLODERE LO STADIO RIVA! DOPPIETTA PERSONALE PER LUI

85’ Entrano i soccorsi in campo per Giraldi che é rimasto a terra dopo un brutto intervento da dietro non sanzionato dall’arbitro

83’ Calcio di punizione nuovamente di Di Mari che cerca la testa di un compagno in mezzo ma senza successo

82’ Cartellino rosso per Licata che, dopo un fallo dal limite, ha iniziato un acceso diverbio con il direttore di gara che lo aveva precedentemente ammonito. Doppio giallo e Vadino in 10

80’ Altro brivido per la San Filippo, tiro insidioso da centro area che esce di pochissimo

78’ Ancora cambio per i padroni di casa: esce il numero 5 Cortese ed entra il numero 14 Bah

77’ Ci prova Sacco! Grande azione personale, doppio dribbling e grande botta dal limite: palla che esce di poco sul fondo

75’ É LA SERATA DEI GOL DA PUNIZIONE, GOL DI DI MARI CHE, CON UNA RIBATTUTA FORTUNOSA DELLA BARRIERA, INGANNA IL PORTIERE E GONFIA LA RETE ACCORCIANDO LE DISTANZE!

74’ Punizione dal li,ite per il San Filippo dopo un brutto intervento del difensore in casacca arancio

73’ Altra sostituzione per la San Filippo : esce il numero 3 Ristagno ed entra il numero 15 Stalla

72’ Sostituzione da parte del Vadino: esce il numero 3 Shani entra il numero 13 Masha

71’ GRANDISSIMA PARATA DI RIZZO CHE, BUTTANDOSI SULLA DESTRA, RIESCE A RESPINGERE IN CALCIO D’ANGOLO

69’ CALCIO DI RIGORE PER IL VADINO! Atterrato al limite dell’area Sacco ma l’arbitro era vicinissimo e ha visto tutto

67’ Cambio per la San Filippo: esce con numero 11 Ferrentino ed entra col numero 16 Messina

66’ Doppio cambio, uno per ogni squadra: esce il numero 2 Sorace ed entra il numero 20 Neyra per la squadra di casa ed entra il numero 15 Ardoino per l’infortunato Pollio

64’ GOL DI VANZINI DIRETTAMENTE DA PUNIZIONE! Il raddoppio porta la firma del numero 8 che trova una parabola incredibile che si insacca sotto al sette

63’ Brutto fallo da parte da pare del 4 di casa che concede una insidiosa punizione dal limite

62’ Primo cambio anche per gli ospiti: esce col numero 11 Milazzo e subentra il numero 20 Giraldi

60’ Altro cartellino giallo per il Vadino: ammonito il numero 8 Vanzini

59’ Primo cambio per i padroni di casa: esce il numero 9 Macaluso per far spazio al numero 18 Volturana

58’ Ci prova dal limite Di Mari con un ottimo tiro al volo che bacia il palo sinistro della porta ed esce, sará rimessa dal fondo

56’ Cartellino giallo per Incardona che atterra a centrocampo Vanzini

54’ Ferrara vicino al gol! Ottima azione di squadra da parte della San Filippo che é andata vicino al gol del pareggio. La squadra in casacca blu sta spingendo molto per trovare il gol

50’ Brutto intervento di Sacco sul difensore avversario: cartellino giallo

47’ Vadino vicino al doppio vantaggio! Rizzo esce e Colpisce di testa lasciando la porta sguarnita. Tiro da parte dell’eterno del Vadino verso la porta ma Cortese salva sulla linea

45’ Fischia l’arbitro ed inizia il secondo tempo, nessun cambio per il momento

Sta per iniziare il secondo tempo, i giocatori prendono posizione in campo

SECONDO TEMPO

45’ Finisce qua il primo tempo, il direttore di gara non ha concesso nessun minuto di recupero. Partita molto statica fin qua, dovuto soprattutto ai molti fischi dell’arbitro per i continui falli. Nonostante questo peró, non sono mancate anche le azioni da gol e le giocate che hanno fatto esultare ed intrattenere i tifosi sugli spalti

44’ Proteste da parte della San Filippo verso il guardalinee per una rimessa dubbia. Pronto l’intervento del direttore di gara

42’ TORNA IN VANTAGGIO IL VADINO! Il portiere rilancia malissimo e Tomao é bravissimo a rubare il pallone al difensore: primo tiro parato ma il tap in vincente di Sacco fa esultare tutta la panchina e riporta in vantaggio i suoi

39’ Un altro splendido gol, questa volta da parte di Di Mari ma che viene tempestivamente annullato dal direttore di gara per posizione di fuorigioco

36’ GOL INCREDIBILE DI MASCARDI! OTTIMO DRIBBLING PRIMA E POI TIRO DA 30 METRI CHE SI INSACCA NELLA PARTE DESTRA DELLA RETE. Palla al centro ed 1 a 1

34’ Ci prova la San Filippo con un campanile fortunoso di Andolfatto. Il portiere non riesce a trattenere il pallone e per poco non lo spedisce nella propria porta

31’ VADINO VICINO AL RADDOPPIO! Tomao prova a metterla dentro dove innesca Vanzini che, a botta sicura, lascia uscire il pallone di un soffio!

29’ Primo cartellino giallo della gara per il numero 11 Milazzo che interviene in maniera scomposta sul numero 4 Mascardi

26’ Partita molto accesa, soprattutto sugli spalti dove un gruppo di giovani ragazzi appartenenti alla squadra di casa sta facendo sentire tutto il proprio amore verso la propria squadra. Nel frattempo la partita é quasi sempre bloccata per interventi fallosi

23’ Altro calcio da fermo per il Vadino: Pollio é bravissimo a metterla nel centro dell’area ma il portiere riesce a prendere la palla perfettamente

21’ Fallo dal limite per il Vadino, ennesimo intervento scorretto da parte della difesa della San Filippo. Ammonito anche il mister Giunta per proteste

18’ Partita molto maschia, la San Filippo é molto sull’offensiva ma rischia troppo: l’arbitro é intervenuto diverse volte per calmare gli animi ma, per il momento, ancora nessun cartellino

14’ GOL DEL VADINO! Sugli sviluppi del corner lo schema è efficace: palla rasoterra al limite e Pollio è bravissimo a mettere in rete il pallone.

13’ Punizione dal limite per il Vadino. Andolfatto entra duro sull’avversario ma, sugli sviluppi del calcio da fermo la palla viene deviata in corner

11’ Altro spavento per la San Filippo! Sugli sviluppi di un calcio d’angolo il portiere esce malissimo e Licata va sul pallone. Niente da fare alto sopra la traversa

10’ Brivido per la difesa di casa! Rasoiata che percorre tutta l’area ed esce di poco a lato

7’ Ottimo lancio di Mascardi ad innescare Macaluso ma niente da fare, il portiere avversario riesce nuovamente a respingere

4’ Capovolgimento di fronte, ora é Macaluso ad attaccare ma il portiere avversario respinge senza fronzoli

3’ Subito pericolosa la formazione di mister Giunta: Macaluso a tu per tu con portiere calcia, ma Rizzo é bravo con i tempi ed esce duro e preciso sul pallone

1’ Fischia l’arbitro: SI COMINCIA!

PRIMO TEMPO



Albenga. Buonasera a tutti voi lettori e benvenuti alla cronaca live dell’ultimo match di Coppa Liguria. Si affronteranno, per il girone B, i giallo-rossi dell’A.S.D San Filippo Neri Yepp Albenga e il Vadino F.C. con distinta arancio-nera. Partita di stallo tra le due compagini che, in questo momento, sarebbero virtualmente “fuori dai giochi” con il Pontelungo primo a 4 punti. Non è del tutto finita: se i padroni di casa riuscissero a vincere con due gol di scarto, scavalcherebbero la squadra di mister Zanardini per differenza reti passando, di diritto, alla fase successiva della competizione.

L’unico punto della San Filippo è stato guadagnato proprio contro il Pontelungo nella prima gara del girone e, con il Vadino che deve ancora rifarsi dalla sconfitta avvenuta domenica scorsa, ci aspetta una partita molto combattuta e avvincente. D’altronde l’inizio del campionato è alle porte ed entrambe le squadre cercheranno di aggiudicarsi la vittoria per iniziare col piede giusto: quest’ultima partita si prospetta un ottimo campo di prova per i due mister e per i ragazzi. Entrambe le squadre non hanno nulla da perdere: il clima è fresco e i tifosi sugli spalti rendono questa atmosfera ancora più piacevole. Le due formazioni sono pronte a scendere in campo per farci divertire.

Le formazioni ufficiali:

A.S.D San Filippo Neri Yepp Albenga: 1 Rizzo, 2 Andolfatto, 3 Ristagno, 4 Mascardi, 5 Cortese, 6 Zemma, 7 Ferrara, 8 Incardona, 9 Macaluso, 10 Di Mari, 11 Ferrentino. A disposizione di mister Torregrossa ci sono: 12 Dell’Oriente, 13 Bazzarini, 14 Bah, 15 Stalla, 16 Messina, 17 Giglio, 18 Volturana, 19 Fousfos, 20 Neyra

Vadino F.C.: 1 Alberico, 2 Sorace, 3 Shani, 4 Licata, 5 Vigorito, 6 Balbo, 7 Tomao, 8 Vanzini, 9 Sacco, 10 Pollio, 11 Milazzo. A disposizione di mister Giunta ci sono: 12 Zanatta, 13 Masha, 14 Gattuso, 15 Ardoino, 16 Gaino, 17 Pollini, 18 Ricotta, 19 Berra, 20 Giraldi

Arbitra il signor Riccardo Bergonzi della sezione di Imperia.