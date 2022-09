“Comuni sostenibili on the road” fa tappa a Quiliano: unico comune ligure a partecipare all’iniziativa nazionale

Quiliano. A Quiliano arriva “Comuni Sostenibili On The Road”, un viaggio che attraversa l’Italia in lungo e in largo per la realizzazione di un vero e proprio reportage che racconti come l’Italia, grazie alle buone pratiche virtuose dei Comuni Sostenibili e delle rispettive amministrazioni locali, sia proiettata verso lo sviluppo sostenibile.

L’iniziativa è promossa dall’Associazione Rete dei Comuni Sostenibili, Autonomie Locali Italiane (ALI) e Leganet e realizzata con il sostegno di Enel, il patrocinio di ASviS Alleanza italiana per lo sviluppo sostenibile e le media partnership di Rai Radio 2, Caterpillar “M’illumino di Meno” e TPI-The Post Internazionale.

Quiliano è tra le prime 10 tappe dei Comuni italiani e l’unica in Liguria. Oggi e domani avranno luogo le riprese. Per ogni tappa viene realizzato un breve film di circa 20 minuti che racconta l’esperienza del Comune sui temi della sostenibilità.

L’adesione alla Rete dei Comuni Sostenibili implica anche l’impegno dell’Amministrazione a rispondere, attraverso uno standard condiviso, ad una serie di misuratori che traducono il lavoro e gli impegni intrapresi sperimentando il monitoraggio degli indicatori, verso le Agende locali.

Ci sarà l’occasione di entrare direttamente nel mondo della “Rete dei Comuni Sostenibili”, prendendo parte al convegno di oggi (lunedì 19 settembre) che si svolgerà nella Sala Consiliare della Città di Quiliano alle ore 20.30.

Il tema è la pianificazione amministrativa attraverso la sostenibilità. Inoltre, durante l’incontro verrà presentato il rapporto di strategia locale di sviluppo sostenibile e la tappa di “Comuni sostenibili on the road” a Quiliano. Saranno presenti Nicola Isetta e Cinzia Pennestri della Città di Quiliano e Maurizio Gazzarri dei Comuni Sostenibili.

Per ogni informazione è possibile visitare il sito www.comunisostenibili.eu o contattare l’indirizzo e-mail segreteria@comunisostenibili.eu