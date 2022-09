“Ciò che siamo e che diventeremo dopo la morte”: il concept album del musicista savonese Daniele Ferro

Savona. Daniele Ferro, poliedrico musicista savonese con alle spalle 20 anni di esperienza come chitarrista, è l’autore di 21 Grams, concept album uscito da pochi giorni, venerdì 16 settembre. Il suo progetto prende il nome di Privative Alpha: come autore di musiche e testi raccoglie intorno a sè cinque musicisti e 7 differenti cantanti.

“21 Grammi è il peso dell’anima, la differenza di peso tra un corpo in vita ed un corpo senza vita”, spiega Daniele. Si tratta di 7 brani che danno voce ai 7 personaggi che affrontano la loro fine in modo diverso, come in modo diverso hanno affrontato la loro vita. Così il soldato, la madre, la moglie devota, il religioso, il matto, la persona immobilizzata dalla malattia ed il figlio assumono la forma di stereotipo a cavallo tra ciò che è stato e ciò che potrebbe essere dopo, che assume forme diverse a seconda delle proprie credenze e del proprio approccio alla vita.

Ogni episodio segue l’emozione del protagonista, fornendogli una colonna sonora che si interseca con le parole dei testi a descrivere come l’amore, l’odio, la paura e la gioia non siano altro che parti di un tutto che ci rende ciò che siamo e che ci spinge a ciò che vorremmo essere.

Continua Daniele Ferro (artefice, tra l’altro, dell’avventura del gruppo savonese Dagma Sogna): “7 personaggi, riuniti nell’intro, rianalizzano la loro vita a posteriori ed in questo ognuno di loro vive il suo aldilà in maniera differente. C’è chi prova rabbia, come il soldato lontano da casa o il figlio che non ha potuto comunicare con suo padre, chi se ne va sereno e colmo di speranze, come nel brano Wife, che parla di ricongiungersi, o il brano Mother, in cui la protagonista dà la vita per garantire la stessa al suo figlio nascituro. C’è chi se ne va pieno di domande, come il prete o il folle (Priest e Outcast) e chi invece prova solo sollievo, come nel brano Immobilized”.

La musica. 21 Grams è un album di rock progressivo in cui la cura delle parti armoniche pone le basi per una ricerca melodica sempre orecchiabile, ma per quanto possibile mai scontata.

Un rock progressivo, in lingua inglese perché ha l’ambizione di andare lontano, che non disdegna inclusioni di altri generi e fa della composizione curata, ma fruibile, il suo punto di forza.

Tempi dispari e poliritmie tipiche del genere non mancano, così come le sezioni prettamente strumentali anche se il disco nel suo complesso è decisamente cantato e di facile ascolto.

Sette anime diverse affidate a 7 cantanti diversi (Andrea Garbarini, Luca Cristiani, Francesca Marotta, Davide Crisafulli, Cristina Di Bartolo, Ivan Gallici e K) che con diverse voci riescono a rendere perfettamente caratterizzati i protagonisti dell’album.

La parte musicale è stata eseguita da Daniele Ferro (chitarre), Maurizio De Palo (batteria), Sonia Miceli (basso), PJ Abba (tastiere), Simone Campete (tastiere). 21 Grams è uscito per l’etichetta Areasonica Records.

Per ascoltare l’album in streaming ecco i link delle principali piattaforme. Per chi, invece, preferisse l’album in formato fisico questo il link allo store di Openmusic. L’uscita dell’album è accompagnata dal video del video making of di Outcast.

Un’iniziativa che vale la pena conoscere e che potrebbe avere un seguito dal vivo su uno dei palcoscenici savonesi.

LA CANZONE “IMMOBILIZED”

“There’s no regrets no fear no pain no tears in my last breath

I finally can feel myself again

It doesn’t matter there’s no heaven waiting for me

21 grams to feel alive again”

“Non ci sono rimpianti, né paura, né dolore, né lacrime nel mio ultimo respiro

Finalmente posso sentirmi di nuovo

Non importa se non c’è il paradiso che mi aspetta

21 grammi per sentirsi di nuovo vivi”