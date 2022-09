Chiara Vincis: un incidente stradale le costa il titolo di full contact, ora è il momento dei Mondiali di savate assalto

Savona. Saranno oltre cinquecento i ragazzi e le ragazze, provenienti da 44 paesi del mondo, che si ritroveranno a San Donato Milanese dal 22 al 24 settembre per partecipare ai campionati mondiali di boxe francese. Tra di essi ci saranno gli atleti dell’Asd Kick Boxing Savate Savona del Maestro Andrea Scaramozzino.

“Abbiamo avuto la grande delusione ai campionati europei di savate combat a Boulogne Sur Mer, in Francia, che hanno visto la nostra Chiara, senza alcun dubbio migliore tra le due atlete, una croata ed una francese, perdere il gradino più alto del podio guadagnando solo un bronzo che certamente non spettava a lei – spiega Scaramozzino -. Ma la sfortuna l’ha perseguitata anche la settimana dopo, quando, il 16 settembre, era già programmata la partenza per Nürtingen, in Germania, dove avrebbe dovuto combattere per il titolo mondiale di full contact. Il giorno prima della partenza un’auto guidata da un anziano signore ha effettuato una pericolosa inversione a u, mentre passava Chiara in moto, e, tamponandola, l’ha fatta cadere rovinosamente a terra costringendola poi al forfait”.

Smaltite le delusioni, il team savonese guarda all’imminente futuro. Mercoledì 21 settembre è in programma la partenza per i campionati del mondo di savate assalto (contatto leggero). La squadra dell’Asd Kick Boxing Savate Savona è composta dal Maestro Scaramozzino e dagli atleti Cristian Rivera, Denise Vadda e, anche se ancora in via di guarigione, Chiara Vincis. Tutti e tre gli atleti, già campioni italiani, sono componenti della nazionale italiana di savate Fight1.

La savate, come è internazionalmente denominata, è il primo sport da combattimento occidentale che, nato nell’800, viene narrato da Alexandre Dumas padre nei suoi libri e praticato da personaggi storici come Theofile Gaultier e da Gioacchino Rossini nel suo periodo parigino. Si è sviluppata prima nei porti di Marsiglia e Genova, poi è arrivata a Parigi e a Milano; da qui si è diffusa in tutto il mondo.

Questa elegante disciplina è una scherma di calci e pugni che colpisce su tutto il corpo tranne nuca e triangolo genitale. È praticata su di un ring, in cui gli atleti calzano guantoni e scarpette protettive, con un regolamento denominato assalto, il quale prevede il solo contatto leggero con vittoria ai punti, vietando il Ko.

I mondiali di savate si svolgeranno a San Donato Milanese dal 22 al 24 settembre al palazzetto dello sport del Parco Mattei in via Caviaga 4 dalle ore 9.30 alle 19.

I vincitori saranno insigniti del titolo di campioni del mondo della Federazione internazionale di savate (Fisav), ente mondiale riconosciuta da Gaisf e Aims (massime espressioni del Cio per gli sport da combattimento), e saranno così qualificati per i World Combat Games Ryad 2023 in Arabia Saudita.

Andrea Scaramozzino e Chiara Vincis

La locandina dei campionati mondiali di savate assalto