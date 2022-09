Ceriale, minoranza all’attacco: “Amministrazione si vanta dei lavori svolti grazie ai soldi regionali, ci vuole un bel coraggio”

Ceriale. “Il vicesindaco di Ceriale presenta la progettualità del camminamento che dalla passerella che congiunge Borghetto SS a Ceriale arriverà sino al palazzo ex albergo Torelli. Finalmente si procede con la sistemazione di quella zona che oggi e in una situazione di degrado ed offre un una pessima presentazione del paese per coloro che usufruiscono della passerella per venire a Ceriale”. Lo fa sapere, in una nota, il gruppo consiliare di minoranza cerialese “Uniti per Cambiare”.

“Anche quest’opera – spiegano – ci sembra che non si inquadri in un disegno generale e in una programmazione di rilancio del paese ma rappresenta soltanto un motivo di ostentazione non giustificato in quanto l’intervento è connesso alla ristrutturazione citata. Il vicesindaco si fa vanto dei ripascimenti effettuati il primo nel 2019 con finanziamenti ottenuti a seguito dei danni subiti con la mareggiata del Ottobre 2018 per un totale di 40.000 euro e uno effettuato quest’anno sempre confronti della regione pari a 26.000 euro. Ci vuole un bel coraggio dopo che Ceriale ha perso milioni di finanziamenti per la difesa dell’arenile per il rifacimento dei Rii a farsi belli per un intervento a scomputo oneri e inoltre citare anche i ripascimenti che sono stati effettuati con fondi regionali che rappresentano molto poco rispetto alle necessità reali del paese che con i cambiamenti climatici in atto dovrebbe attuate interventi di tutela degli arenili molto rilevanti”.

“Difficile spiegare questo a un’amministrazione che ha perso finanziamenti regionali per milioni mentre i comuni viciniori hanno tutti attinto ai questi fondi – concludono dall’opposizione cerialese -. Siamo abituati ai proclami del vicesindaco che aveva anche promesso di aprire di nuovo il sottopasso di Rio fontana illudendo molti cittadini anche con una raccolta firme ma dopo cinque anni di amministrazione il Sottopasso è ancora chiuso. Non parliamo delle altre opere ancora incompiute quali ad esempio il marciapiede di via romana e la biblioteca di via I Maggio. Attendiamo solo la fine di questa amministrazione e ribadiamo che Ceriale merita di più“.