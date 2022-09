Cengio, Memorial Angelo Santin: Celle Varazze (2010) e Vado (2011) si aggiudicano la prima edizione

Cengio. Il ricordo di questo indimenticabile e coraggioso personaggio è ancora indelebile nel cuore di tanti che avendolo conosciuto ne hanno apprezzato le qualità sportive ed umane. Prova ne è che domenica 25 settembre al campo Pino Salvi di Cengio abbiano partecipato all’evento in sua memoria ben 16 squadre provenienti da Liguria e Piemonte.

Alla fine per la classe 2011 al primo posto si è classificato il Vado, secondo piazzamento sul podio per la Cairese con un buon quinto posto per i locali del Cengio. Per la leva 2010 il Celle Varazze ha avuto la meglio nella finale sulla Praese.

Emozionante la premiazione con tanti premi, coppe per le squadre e riconoscimenti per i giocatori migliori e per gli allenatori. Nonostante una leggera pioggia che ha reso ancor più suggestiva l’atmosfera è stato un continuo susseguirsi di applausi tutti dedicati a mister Angelo Santin a meno di un anno dalla sua scomparsa.

È stata posta a tale proposito anche una targhetta in suo ricordo, tra le tribune, da parte della tifoseria che mai dimenticherà quanto fervore e cuore mettesse in panchina, per sostenere con la sua voce inconfondibile le sorti granata. Ci stringiamo tutti attorno alla famiglia nella certezza che quanto ha saputo fare in vita Angelo non andrà mai perduto.