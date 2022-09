Carcarese, Luca Moretti esalta l’umiltà dei biancorossi: “Abbiamo saputo contenere e vincere un match complicato”

Dopo un punto in due partite, per la Carcarese era fondamentale fare punti contro il Borzoli, squadra partita con qualche difficoltà ma tra le più attrezzate della categoria. I biancorossi sono riusciti a fare bottino pieno facendosi bastare il rigore di Brovida siglato al ventunesimo.

La squadra dei mister Chiarlone e Genta ha sfoderato una prestazione di carattere, dimostrando di saper soffrire e di essere in grado di disputare una gara principalmente difensiva. Cosa a cui non era abituata lo scorso anno. Tra i protagonisti della vittoria, il difensore ex Cairese Luca Moretti.

“È stata una partita molto tosta sul piano fisico – commenta -. Sapevamo che avremmo dovuto aspettarli. Hanno giocato molto dalla mia parte cercando Provenzano. Siamo riusciti a fare un bel lavoro di squadra”.

L’inizio del campionato dei biancorossi non è stato in linea con una Coppa Italia in cui la squadra ha vinto il proprio girone. “Quella contro il Borzoli è stata una vittoria di cuore e di gruppo. In settimana abbiamo preparato molto bene la partita. Siamo stati bravi a seguire le direttive del mister e a metterci qualcosa in più”, prosegue Moretti.

“Borzoli la più forte che abbiamo affrontato? Forse sì anche se è difficile capire i rapporti di forza in questo campionato. Sono una squadra attrezzata e che sa giocare bene a calcio. Contro il New Bragno non abbiamo fatto bene. Avremmo meritato di più contro la Baia Alassio. Oggi era importante la prestazione ancor prima della vittoria”, conclude Moretti prima di rivolgere un pensiero al prossimo difficile match contro il Ceriale. “Sarà un’altra battaglia – aggiunge – ma potremo contare sul supporto del nostro pubblico”.