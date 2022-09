Carcarese, Brovida torna al gol ma non basta: “Ci abbiamo provato ma non era la nostra giornata, testa alla prossima”

Carcare. Domenica scorsa allo stadio “Candido Corrent” è andata in scena Carcarese-Baia Alassio, match valevole per la seconda giornata del campionato di Promozione (Girone A). La sfida si è conclusa con il risultato di 1-1, un epilogo che ha permesso ai biancorossi di ottenere il primo punto stagionale.

Al termine della gara a rilasciare alcune dichiarazioni è stato l’autore del gol Gabriele Brovida: “A dire la verità sono abbastanza deluso, speravo nei primi 3 punti magari siglando un altro gol come fatto tante volte l’anno scorso. Domenica prossima spero di riuscire a segnare un’altra rete per aiutare la squadra a trovare la prima vittoria stagionale.”

Successivamente l’attaccante ha proseguito la propria analisi svelando che a suo parere durante il match è mancata un po’ di cattiveria: “Ci abbiamo provato ma oggi non era la nostra giornata. Prendere gol nel finale di primo tempo è stata una doccia fredda, nella seconda frazione ci abbiamo provato ma il pallone non voleva saperne di entrare.”

È terminata in questa maniera l’intervista a Gabriele Brovida, bomber della Carcarese il quale ha palesato la determinazione della sua squadra pronta a dare il massimo in vista della prossima gara in trasferta contro il Borzoli.