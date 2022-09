Carcare, ladri entrano in due villette a Vispa: rubati gioielli e contanti

Carcare. Ladri in azione nella frazione di Vispa, ieri sera si sono introdotti in due abitazione di via Nazionale ed in una sono riusciti a raccogliere un bel bottino.

Ad essere colpite due villette bifamiliari, nei pressi della rotonda dove è presente l’area camper. In un caso non hanno portato via nulla, nell’altro invece ori e contanti.

“Siamo usciti di casa verso le 19 e rientrati alle 23:45 – racconta una delle vittime che abita a piano terra – abbiamo trovato la portafinestra aperta e la camera da letto sottosopra. Hanno frugato in armadi, cassetti, comodini tirando fuori tutto”.

Meno fortunati, invece, i vicini a cui sono stati sottratti contanti (dalle prime informazioni pare circa 2500 euro) e gioielli di valore.

Dell’accaduto, sono stati subito informati i carabinieri che si sono recati sul posto per le indagini del caso. Sfortunatamente, però, la zona è sprovvista di telecamere, oltre che essere molto vicino alla ferrovia, da dove pare siano transitati i ladri per passare inosservati.

“In questo anni abbiamo potenziato sistemi di videosorveglianza sul territorio comunale, che ovviamente mettiamo a disposizione delle forze dell’ordine – spiega il sindaco Christian De Vecchi -. Purtroppo, però, in questo caso si tratta di una zona in cui non sono presenti dispositivi e dove non ci sono tante persone che osservano, ha quindi delle fragilità. La nostra intenzione è di intervenire al più presto, allargando anche a questa zona il sistema Ocr (telecamera ad altissima sensibilità collegata alla prefettura che manda alert alle forze dell’ordine, ndr), da poco installato in via Barrili, oltre che già presente sulla Sp28 per Millesimo”.

Il primo cittadino poi manda un appello ai cittadini: “Invito ad avvertire le forze dell’ordine di ogni movimento diverso dall’ordinario in modo che l’azione di alcuni cittadini possa aiutare altri a difendersi da queste attività predatorie”.

Dopo l’episodio, i residenti della zona si stanno muovendo per cercare di attivare il controllo di vicinato, di cui al momento la via è sprovvista.