Carcare, conferito al liceo Calasanzio il Quality Label per Erasmus+

Carcare. Nella mattinata di ieri, venerdì 23 settembre, il liceo Calasanzio di Carcare ha ricevuto il prestigioso riconoscimento E-twinning quality label per le attività legate al progetto di Erasmus+ “EuroVisions – Sounds and Colours of Our Europe – Photography” conclusosi a maggio.

Ad essere coinvolti sono dodici studenti frequentanti le classi quarte dei tre indirizzi classico, scientifico e linguistico dello scorso anno scolastico: Erica Musso, Sofia Perrone, Michela Suffia, Guastalli Chiara, Alice Olivieri, Matteo Falamischia, Giorgia Scarrone, Beatrice Iozzi, Francesco De Bon, Elena Ghigo, Ioana Cristiana Oprea, Gaia Strazzarino.

Gli allievi hanno partecipato, a partire da novembre 2021, a diverse attività con le scuole europee di Aurich (Germania), Vollen (Norvegia), Kepno e Wroclaw (Polonia) e con il Gymnazium di Pribram (Repubblica Ceca) per l’allestimento di un sito web all’interno del quale è possibile visualizzare, oltre alla mostra fotografica virtuale curata dagli studenti e le proposte creative di ciascuno, anche l’archivio dei diversi passaggi necessari per concludere il progetto, dai tutorials per l’uso corretto delle app grafiche usate, agli audio-guida di commento alle diverse opere fotografiche.

L’agenzia valutatrice ha posto in evidenza lo spirito collaborativo e creativo del team nonchè l’abilità nella fruizione delle app grafiche impiegate e di cui è stato anche spiegato l’uso attraverso tutorial autogestiti.