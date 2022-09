Cantiere Legino a Savona, slitta la riapertura: prevista la prossima settimana

Savona. Slitta la riapertura della strada in seguito alla conclusione dei lavori di Legino a Savona. L’apertura della strada, inizialmente prevista per il 30 settembre è stata posticipata ai primi giorni della settimana entrante, a causa delle condizioni meteo che hanno impedito l’esecuzione della segnaletica orizzontale.

Dopo un susseguirsi di rinvii si intravede la luce in fondo al tunnel: dopo quasi un anno la conclusione dei lavori. Infatti dopo un primo slittamento (inizialmente la fine lavora era fissata per marzo), la conclusione era prevista entro la prima metà di giugno e poi ancora luglio e settembre. A dilatare i tempi, oltre a uno stop temporaneo di oltre un mese, ripartito dopo l’intervento dell’assessore competente, i ritardi nell’approvigionamento dei materiali e alcuni problemi tecnici.

La riapertura di via Bove e la conseguente modifica dei sensi di percorrenza della stessa via, necessita di un intervento congiunto sulla segnaletica orizzontale e verticale che deve essere necessariamente eseguito contestualmente alla riapertura della strada, per evitare che indicazioni contrastanti possano generare pregiudizio alla circolazione stradale.

La riprogrammazione sarà presumibilmente decisa nella giornata di domani (30 settembre), dopo un sopralluogo congiunto tra Settore Lavori Pubblici e della Polizia Locale. Il Comune ipotizza lunedì 3 ottobre oppure martedì 4 ottobre.

In ogni caso – il Comune sottolinea che “è necessario che vengano spostate le auto che sono parcheggiate lungo il tratto di via Bove compreso tra via Buonarroti e via Cuneo (oggi strada senza sbocco) in quanto, dopo l’apertura di via Bove, le stesse saranno di ingombro alla circolazione in direzione levante (da via Cuneo verso Via Buonarroti), oltre ad impedire il rifacimento della segnaletica orizzontale”.

Da una parte alcuni residenti “esultano” per la fine dei lavori di un cantiere che “spaccava in due il quartiere” e la conseguente riapertura al traffico; dall’altra parte un gruppo di residenti è critico per “l’allagamento della zona e il muro di cemento”.