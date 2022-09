Campo-panchina-campo: Francesco Travi ritorna a giocare, sarà della Priamar Liguria

La Priamar Liguria corre ai ripari dopo due sconfitte in altrettante partite in Coppa Liguria. Dopo il 4 a 0 patito contro la Veloce, oggi i rossoblù hanno perso al termine di un match pirotecnico contro il Mallare, 4 a 3 per i “lupi” il Finale.

La società savonese ha tesserato in queste ore il centrocampista Francesco Travi. Classe 1978, Travi stacca così gli scarpini dal chiodo e ritorna a giocare.

Lo scorso anno era stato l’allenatore del Città di Cogoleto in Prima Categoria. Inoltre, sarà anche l’allenatore della leva 2015 della Priamar.