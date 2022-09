Cambio al vertice della guardia costiera: il sindaco di Andora saluta il comandante Zarrillo e dà il benvenuto a Desantis

Andora. Dopo nove anni in servizio ad Andora, il 2° Capo scelto q.s. Np Giuseppe Zarrillo lascia il comando della Delegazione di Spiaggia. Al suo posto è subentrato il Lgt Np Piero Desantis al quale il sindaco Mauro Demichelis ha dato il benvenuto ufficiale in un incontro che si è svolto in Municipio.

Confermando piena collaborazione alla Delegazione di Spiaggia e alla Guardia Costiera, il primo cittadino di Andora ha espresso parole di stima verso il comandante uscente: “Ringraziamo il comandante Giuseppe Zarrillo per la professionalità e la competenza con cui ha guidato la Delegazione di Spiaggia di Andora – ha dichiarato Demichelis – Ha partecipato attivamente alla vita del nostro approdo, è stato un punto di riferimento per i diportisti sui temi della sicurezza, si è distinto per preparazione e ha condotto con equilibrio la collaborazione con gli uffici comunali e ha lavorato alla buona riuscita in sicurezza dei molti eventi che abbiamo organizzato nel porto in questi anni, fra cui le sempre riuscite Giornata del mare o Azzurro. Siamo certi che saprà distinguersi anche nel nuovo incarico a Diano Marina. Lo salutiamo con grande affetto e amicizia”.

Il Comando della Delegazione di Spiaggia di Andora è assunto dal Lgt Np Piero Desantis. “Auguro buon lavoro al comandante Desantis che ho già avuto il piacere di conoscere e al quale ho già parlato dei progetti di riqualificazione a terra che trasformeranno il nostro porto, della vitalità delle attività e delle associazioni che vi operano e naturalmente del nostro comune turistico – ha dichiarato Mauro Demichelis – Sono certo che si instaurerà una collaborazione proficua, nel reciproco rispetto dei ruoli, che porterà ad ottimi risultati”.

Il Lgt Np Piero Desantis arriva ad Andora dopo aver fatto esperienza per più di vent’anni in Friuli, dove ha ricoperto incarichi amministrativi e operativi. Dopo una breve esperienza presso la Capitaneria di Porto di Brindisi, ha svolto servizio negli ultimi cinque anni e mezzo presso le Isole Eolie quale Comandante della Motovedetta S.A.R. (Search and Rescue) CP 322 di Circomare Lipari dove ha assolto incarichi operativi di ricerca e soccorso in mare presso l’arcipelago, ma anche in teatri particolarmente operativi come il flusso migratorio nel Canale di Sicilia all’Isola di Lampedusa.