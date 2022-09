Calciomercato Baia Alassio, a Bianco si aggiunge Galassi. Il DG Gerundo: “Cerchiamo un giovane portiere tra gli svincolati”

Alassio. Qualche giorno fa è stata ufficializzata la firma di Tony Bianco, centrocampista d’esperienza che all’occorrenza può anche svolgere il ruolo di difensore centrale.

Invece ieri, ultimo giorno di mercato, è stato definito l’arrivo del classe 2003 Andrea Galassi, ex giovanili del Vado.

Il DG Gerundo commenta così le due operazioni: “Sono felice che Tony abbia accettato questa sfida. Lo volevo fortemente e sarà molto utile a dare un tocco di grinta ed esperienza a tutti i nostri ragazzi che stanno facendo bene. Su Galassi, invece, abbiamo preso un altro giovane molto forte. Ho molto fiducia in lui perché è serio e ha volontà, sono bastate fare due parole per capire il valore del ragazzo”.

La soddisfazione è alta anche per via di una buona partenza di un ragazzo del posto: “Sono felice che sia partito così bene il nostro Simone Tornago, già in odore di convocazione per domenica per la trasferta di Carcare. Gli faccio i migliori auguri e voglio ringraziare pubblicamente tutta la famiglia Tornago”.

Ora che le trattative si sono interrotte, le prossime mosse delle vespe saranno sulla lista svincolati: “Stiamo lavorando per fare ancora un regalo a mister Bella in primis con un portiere giovane. La partenza di Diego Dottore, meritatamente alla Sanremese per affrontare un campionato di indubbio valore come la Juniores Nazionale, pur essendo un 2006, va coperta in qualche modo.

Stiamo altresì cercando di ampliare la rosa della Juniores di mister Gervasoni, che tanto bene ha lavorato lo scorso anno e che ha fatto trovare pronti 4 giovani che sono passati in Prima Squadra”.