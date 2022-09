Calcio: Vado-PDHAE (2-0) LIVE

Vado-PDHAE 2-0 (15′ Adusa, 43′ Lo Bosco)

Vado Ligure. Terza giornata del campionato interregionale calcistico di Serie D, girone “A”. Il Vado riceve i valdostani del Pont Donnaz. Fischio d’inizio questo pomeriggio, allo stadio “Ferruccio Chittolina”, ore 15:00.

I rossoblu, reduci dai tre punti ottenuti domenica scorsa in casa del Chisola (0-2), sono alla ricerca del primo successo tra le mura amiche. Nella giornata inaugurale del torneo hanno infatti pareggiato col Derthona (2-2), mentre nel primo turno della Coppa Italia dilettanti sono stati eliminati per mano del Ligorna (0-1).

L’incontro si disputa al sabato, in anticipo. In quanto i futuri impegni risulteranno durante la settimana. Mercoledì prossimo, previsto in partenza dal calendario. E anche quello successivo, causa slittamento per l’elezioni politiche.

La squadra del PDHAE – alla terza stagione in quarta serie – è nata nel 2013 dalla fusione fra due società, rappresentanti quattro piccoli comuni della Valle d’Aosta limitrofi fra loro: Pont Saint-Martin, Donnas, Hône e Arnad. L’Evançon, ultima sigla della nomenclatura per intero (P.D.H.A.E.), è invece un torrente che bagna il territorio circostante.

Tabellino:

Vado: Ascioti, D’Iglio, De Bode, Capra, Castelletto, Lo Bosco (79′ Allogho), Adusa, Ghigliotti, Capano (79′ Castiglione), Bane, Spanu

A disp.: Fresia, Di Renzo, Manno, Liso, Codutti, Casazza, Castiglione, Mele, Allogho. All. Didu

PDHAE: Marenco, Cottarelli (67′ Challancien), Touré (46′ Sassi), Grieco (67′ Marianeschi), Piscopo, Ferrando, Ferrando, Jeantet, Lala (74′ Crema), Valenti, Moreo (46′ Yon), Viberti

A disp.: Cabras, Chianese, Florio. All. Porrini

Arbitro: Lotito (Cremona). Assistenti: Vagheggi (Arezzo) e Alfieri (Prato)

Note: Giornata mite e ventilata, di fine estate. Fondo sintetico in buone condizioni. Ammoniti: Sassi (P). Angoli 1. Spettatori 200 circa.

Cronaca diretta (LIVE):

La sfida comincia (15:01).

Poco prima viene osservato un minuto di raccoglimento per le vittime della recente alluvione nelle Marche.

6′ Vado vicino al vantaggio.

Castelletto vince un contrasto a centrocampo e lancia sulla destra Adusa, in una ripartenza 3 vs 3. La difesa ospite in qualche modo respinte l’incursione.

Capano riceve nei pressi della lunetta dell’area, posizione centrale. Il suo sinistro si infrange sulla traversa.

A seguire i locali protestano con l’arbitro per una possibile trattenuta in area ai danni di Lo Bosco.

10′ Corner Vado dalla destra. De Bode prende il tempo al diretto avversario nell’area piccola, ma staccando non riesce a indirizzare verso lo specchio.

15′ GOL VADO! Capra sventaglia sulla destra per Adusa. Perfetto stop a seguire dall’ala rossoblù, che si dirige verso la porta. Finta rientrando sull’interno e conclude.

Il portiere valdostano Marengo respinge in tuffo. Sulla ribattuta lo stesso Adusa è il più lesto a fiondarsi sul pallone, depositando in rete.

La supremazia territoriale dei locali viene premiata e legittimata. 1-0.

21′ Il Pont Donnaz esce dal guscio, dopo venti minuti sulla difensiva. Calcio da fermo. Punizione dalla sinistra. Valenti, in spacca, non trova l’appuntamento col pallone da ottima posizione.

23′ Opportunità Vado.

Adusa dalla fascia destra crossa col contagiri. Lo Bosco incorna a centro area, mandando alto non di molto.

25′ Jeantet sguizza sulla fascia destra. Il suo tiro cross rasoterra, seppur insidioso, non trova l’invito di nessun compagno.

37′ Azione insistita del Vado, dopo una intermedia fase di stasi. Lo Bosco si esibisce in una semi rovesciata da posizione defilata, senza fortuna.

41′ Il Pont Donnaz prende campo. Una staffilata dal vertice destro dell’area di Jeantet – l’uomo sempre più pericoloso del valdostani – termina leggermente alta.

43′ GOL VADO! Pregevole iniziativa di Ghigliotti. Il terzino vadese salta due avversari, si presenta sul fondo e crossa basso al centro. Per Lo Bosco, appostato a centro area, è un gioco da ragazzi ribadire di prima intenzione in fondo al sacco. 2-0.

45′ Un minuto di recupero.

45′ C’è ancora tempo per un opportunità. A dieci secondi dal duplice fischio. D’Iglio, dal limite, mastica troppo il tiro.

45’+1 Fine primo tempo: Vado-PDHAE 2-0.

Inizio secondo tempo (15:03).

50′ Vado a un passo dal tris. Altro legno colto dai vadesi. Cross basso dalla sinistra, la palla sfila.

Adusa tira a botta sicura, colpendo la traversa a portiere battuto.

54′ Altra occasione Vado. De Bode in mischia calcia verso la porta, superando Marengo. Ferrando salva in prossimità della linea.

Sul susseguente angolo Adusa svetta a centro area. Il pallone sibila alla destra del palo.

Monologo rossoblù.

65′ Giallo a Sassi (P)

74′ Opportunità Vado. Lo Bosco affonda sulla sinistra, resistendo alla carica di un avversario. Si presenta quindi sul fondo provando un tiro-cross. Il portiere Marengo respinge. A seguire, non senza difficoltà, la difesa valdostana spazza viam