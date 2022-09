Calcio, Vado. Il punto di Luca Tarabotto: “Abbiamo le idee chiare: siamo contenti e soddisfatti di tutti”

Vado Ligure. La vittoria odierna può far dimenticare la sconfitta di Castellanze, nonostante non fosse andato tutto così storto nemmeno in quel frangente alla squadra di Didu.

Ma quando si marcano tre punti l’umore è ben diverso, come dimostrano le parole del direttore sportivo Luca Tarabotto nel post partita.

“Mi è piaciuto più il secondo tempo rispetto al primo – esordisce – perché essere avanti soltanto di un gol non era una situazione facile da gestire, avendo giocato anche pochi giorni fa su un campo in erba naturale. Potevamo segnare il secondo gol, però avevano contro una squadra difficile e i ragazzi sono stati tutti bravi“.

Secondo Tarabotto la sconfitta di Castellanza ha potuto dare degli insegnamenti importanti: “I gol li avevamo presi su dei nostri errori, quindi abbiamo avuto la possibilità di pensare che dobbiamo essere tutti più attenti nelle scelte di giocate. Oggi si è vista una mentalità importante, aiutandosi l’un l’altro, ed è proprio questa una caratteristica fondamentale per una squadra. Probabilmente dobbiamo cercare di essere più veloci nell’uscita con la palla, ma so che il mister ci punta molto”.

Si punta anche al recupero degli infortunati: “Voglio fare un plauso a Gabriele Gerundo che si sta occupando di questa situazione. Ropolo è quasi rientrato, per Cenci e Cirillo bisognerà aspettare ancora un pochino mentre Tinti sta iniziando nuovamente ad allenarsi sul campo. Non vediamo l’ora che possano essere nuovamente con noi”.

L’ambiente attorno alla squadra è un fattore fondamentale per l’andamento della stagione: “Tutti abbiamo le idee chiare su quello che dev’essere il rapporto e la gestione dei giocatori. Noi siamo soddisfatti di tutti quanti. Ci sono tanti giovani che stanno facendo molto bene e siamo contenti della possibilità di metterli in campo. Che stagione mi aspetto? Credo che in questo campionato non ci sia niente di scontato, quindi sarà interessante seguire il suo prosieguo tra l’equilibrio generale“.