Calcio, Vadino. Giunta tra coppa e campionato: “Ho visto delle cose buone ma anche alcuni difetti da correggere”

Albenga. Ieri sera sono terminate le partite valide per la prima fase della Coppa Liguria. Nello specifico il Vadino, allenato da mister Giunta, si è imposto sui padroni di casa del San Filippo Neri Yepp Albenga per 2-4.

Partita molto combattuta, dove tutte e due le compagini non si sono mai tirate indietro, lottando a viso aperto su ogni pallone. Da sottolineare la grande prestazione di Vanzini che segna su punizione prima e direttamente dalla bandierina del corner dopo.

Alessandro Giunta commenta con molta soddisfazione l’approccio e la prestazione dei suoi ragazzi: “È stata una partita abbastanza maschia, alla fine è pur sempre un derby di coppa e loro si giocavano anche la qualificazione al turno successivo. Io sono molto contento per il risultato, era importante ritornare a vincere dopo la sconfitta con il Pontelungo e la bella annata che abbiamo passato, anche se per noi, dal punto di vista del risultato, non contava niente. Ho visto delle cose buone ma anche alcuni difetti da correggere: prendiamo troppi gol su palle inattive, bisogna stare un po’ più attenti ma sono comunque soddisfatto”.

Una vittoria che proietta gli ingauni verso il campionato di Prima Categoria: “Domenica prossima rincontreremo la San Filippo Neri Yepp, quindi nuovamente un derby. Era molto importante fare risultato, ora dobbiamo cercare di rifare bene”.