Calcio, Sebastiano Cannella non è più il presidente del Savona

Cambio alla presidenza del Savona. Il presidente Sebastiano Cannella ha infatti rassegnato le dimissioni dalla carica di presidente. “Motivi personali e professionali”, afferma ormai l’ex numero uno biancoblù.

Con ogni probabilità, sarà Massimo Cittadino a succedergli. Sempre in attesa di capire per quanto tempo la nuova proprietà intenderà rimanere a Savona. L’altro ieri, infatti, l’avvocato romano ha sottolineato come senza lo stadio “Bacigalupo” non ci sarebbero in margini per proseguire con l’attività sportiva.

Passando al terreno di gioco, domani il Savona sarà impegnato al Santuario alle ore 17 contro il Quiliano&Valleggia. Dopo il punto conquistato contro il Masone, i biancoblù se la vedranno contro la compagine che ha impressionato maggiormente alla prima uscita. I biancorossoviola hanno infatti superato 4 a 0 la Vadese.