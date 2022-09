Calcio, Letimbro. L’analisi di mister Oliva dopo la sconfitta contro il Savona: “Con più attenzione potevamo farcela”

Savona. Il successo degli striscioni in Coppa è valso il passaggio del turno, ma l’ambiente della Letimbro può essere soddisfatto del lavoro svolto in queste settimane di preparazione.

Come conferma mister Maurizio Oliva dopo il triplice fischio: “Il Savona ha vinto meritatamente ma abbiamo fatto una buona partita. Peccato perché si poteva portare a casa con un po’ più di attenzione, però il gol del 2-2 ci ha buttati giù. Abbiamo provato a giocare e ci siamo allungati in alcuni tratti, ci tenevamo a provare a passare il turno però sono soddisfatto ugualmente”.

E allora c’è positività verso il campionato che inizierà domenica prossima contro la giovane Veloce: “Che stagione sarà? La Vadese la reputo una delle favorite e la Praese si è rinforzata molto, ma in generale c’è molto equilibro tra squadre difficili da affrontare. Noi stiamo lavorando bene e penso si veda dall’organizzazione che c’è in campo. Gli aspetti su cui migliorare ci sono: dobbiamo stare attenti a non buttare via le partite, ci vuole più attenzione in questi dettagli importanti”.